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Dünya

İsrail, köpekli işkenceye son verdi

İsrail ordusunun Filistinlilere karşı köpek kullanımını geçici olarak durdurma kararı aldığı bildirildi

06 Mart 2015 19:07

Filistinli 16 yaşındaki bir gencin iki asker köpeğinin saldırısına uğramasına yönelik görüntüler ardından İsrail ordusu, köpek kullanımını durdurma yönünde karar aldı

 Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria Komutanı Tami Yadi’nin, bazı İsrail askerlerinin köpeklerini Filistinli bir gence saldırttığı olaya ilişkin hazırladığı raporu Orta Bölgesi Komutanı Nitzan Alon’a sunduğunu belirterek, "Yadi, bu husustaki talimatları yeniden gözden geçirilinceye kadar köpeklerin kullanımını durdurma yönünde talimat verdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu görevde ahlaken başarısız olan askerler, disiplin bakımından tedavi görecek” denildi.

Aşırı milliyetçi İsrailli siyasetçi Michael Ben Ari’nin 3 Mart’ta Facebook sayfasında paylaştığı 16 yaşındaki Filistinli Hamza Ebu Haşim’in iki asker köpeğinin saldırısına uğradığı görüntüler, ardından dünyanın pek çok yerinden tepkiler yağmıştı.

 

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