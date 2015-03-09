Filistin inisiyatif peşinde



Filistin, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep ediyor. Böylece Filistin, bir yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları nedeniyle hesap vermesini isterken, diğer yandan da uluslararası camiada devlet olarak tanınmışlığını artırmak niyetinde.

Deutsche Welle'ye konuşan Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü'nden Ortadoğu Uzmanı Margret Johannsen, Filistin'in girişimini, "Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmedeki öncelikli amacı devlet olmanın gereğini yerine getirmek. Filistin bir devlettir. Birleşmiş Milletler'de (BM) tam üyelik haklarına sahip olmasa da 135 devlet tarafından tanınıyor. Filistin şimdi BM aracılığıyla devlet olduğunu daha açık seçik olarak onaylatmanın peşinde. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmak da buna dâhil. Devlet olarak başka bir devletin savaş suçu işlediğini mahkemede kanıtlamak istiyor" sözleriyle değerlendiriyor.

İsrail ise Filistin'in başvurusunu "tek taraflı" olarak nitelendiriyor ve yargı sürecinin başlamasına itiraz ediyor. Dava açılmaması, İsrail'in yargılanmaması için de Tel Aviv hükümetine uzlaşmaktan başka çare kalmıyor. Ancak uzlaşı mümkün olabilir mi? Ortadoğu Uzmanı Margret Johannsen'e göre bu zor. "İsrail'e göre Filistin'in tavrı ve tüm diğer girişimleri tek taraflı. Filistin Kurtuluş Ordusu'nun himayesindeki Otonom İdare de İsrail'e göre yasal değil" diye konuşan Johannsen iki devletli çözüm ya da çatışmaların sona erdirilmesinin ancak bu yönetim aracılığıyla ikili müzakerelerde konu edilebileceğini ifa ediyor ve ekliyor; "Burada sorun söz konusu iki taraflı müzakerelerin şimdiye kadar sürekli başarısızlıkla sonuçlanmış olması. Son olarak geçen yıl da başarısız olmuştu."

Amaç provokasyon mu

İsrail'e göre, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmasının altında provokasyon yatıyor. Bu girişime karşı İsrail de Hamas hakkında davacı olacağını duyurdu. Tel Aviv, Hamas'ın da masum insanları hedef alan füze saldırılarıyla savaş suçu işlediğini ileri sürerek, "Filistin davacı olursa biz de davacı oluruz" mantığıyla yaklaşıyor. Bu durumda Filistin için yine de mahkemeye gitmenin getirisi olacak mı? Margret Johannsen Hamas'ın bu konudaki tavrının açık olduğunu belirterek şunları söylüyor:

"Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaş suçu işlemekten yargılanmasını memnuniyetle karşılayacağını bildirdi. Kendisinin de suçlu çıkabileceğine dair riski göze alıyor. Hamas'ın bu riske girmesindeki neden Gazze'deki rakipleri karşısında gücünü artırma düşüncesi de olabilir."

Nitelik değil, nicelik önemli

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'in şikayetini dava konusu yapabilir mi? Mahkeme sonucunda İsrail suçlu ilan edilir mi? Bu gibi sorular şimdi Ortadoğu'daki gelişmelerle yakından ilgilenenler arasında sıkça soruluyor. Uzman Johannsen'e göre ise mahkemeden çıkacak sonuç çok önemli değil. Burada nitelikten ziyade nicelik önemli. Johannsen, "Bence birilerinin suçlu çıkıp çıkmaması önemli değil. Burada mesele savaş suçlarının ele alınıyor olması" diye konuşuyor.

Margret Johannsen, İsrail'in askeri operasyonlarından hemen sonra "Savaş suçu işlendiği" iddialarının gündeme geldiğini, bu iddiaların da yine İsrail ordusu tarafından "araştırıldığını" belirterek, suç ithamlarının bundan sonra bağımsız bir yargı organınca mercek altına alınmasının mümkün olabileceğini kaydetti.