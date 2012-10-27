BDP'li Tuncel 3 günlük açlık grevini sona erdirdi

Cezaevlerinde 46 gündür devam eden açlık grevlerine destek vermek için Çarşamba (24 Ekim) gününden bu yana açlık grevinde olan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve BDP'nin iki kadın komisyonu üyesi açlık grevlerini sona erdirdi. Cezaevi önündeki üç günlük eylemlerini bitiren Tuncel ve BDP'li kadınlar Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde yaklaşık 200 kişi eşliğinde açıklama yaptı. Halayların çekilip türkülerin söylendiği eylemde konuşan Tuncel, "Cezaevlerinden tabutlar çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ya onlarla birlikte özgürlüğe gideceğiz ya da onlarla birlikte ölümü göze alıyoruz" dedi.

Cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerinin, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için değil, Kürt sorununun çözümü için yapıldığına vurgu yapan Tuncel konuşmasını şöyle sürdürdü: Zindanlarda ölümüne bir direniş var. Bugün sayısı 700 bini bulan arkadaşlarımız kendi bedenini ölüme yatırmış durumda. Ama cezaevi koşulları için değil kendi sorunları için değil Türkiye’nin geleceği için. Kürt sorununun çözümü için kendi bedenlerini hiç gözlerini kırpmadan ölüme yatırmış durumdalar. Biz onların sesini en azından kamuoyunda görünür kılmak için bu dayanışma eylemine başladık"

Tuncel: 'Kürt sorununun çözümü mümkün'

Konuşmasında, Kürt sorununun çözümünün mümkün olduğunu ifade eden Tuncel "Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, yeni bir hukuk oluşturmak istiyorsak o zaman yapılması gereken bir şey var. Ret, inkar ve asimilasyon politikasından vazgeçeceksiniz. Birlikte yaşamanın hukukunu birlikte oluşturacağız. Türkiye’de Kürt sorununun çözümü mümkün. Bunun için siyasi irade gereklidir. Bu siyasi irade BDP’de var. Blok vekillerinde var. Bu siyasi irade ne yazık ki AKP hükümetinde yok. Eğer Başbakan bu siyasi iradeyi gösterirse bu ülkede savaş ve çatışma her an durabilir. Başbakan, Esad’a ateşkes çağrısında bulunuyor ama kendi ülkesinde yaşanan savaşa hiçbir şey demiyor" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Sincan Cezaevi'ni ziyaretine yönelikte değerlendirme yapan Tuncel, " Bu olumlu adımdır ama bunun sonrasını bekliyoruz. Ölüm oruçlarının durdurulmasını, taleplerin kabul edilmesini istiyoruz. " dedi.

Önder: 'Haklar pazarlık konusu olamaz'

Açıklamada konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, şunları söyledi: "Size hak olan bize hak olan ne varsa onun aynısını istiyorlar. Bunun verilmesine ne mani var? Önündeki engel ne? Doğuştan sahip olunan haklar hiçbir pazarlığın hiçbir müzakerenin konusu olamazlar. Bugün insanların doğuştan sahip oldukları hakkı vermek zorundasınız. Uzunca bir süre bu açlık grevi görülmedi. Sebebi açlık grevinin kendisi değildi. Sebebi bu taleplerin biliniyor olmasıydı. Bize layık gördükleri tek şey gaz, bomba ve zindan. Buradan sesleniyorum. Siz vurdunuz da biz ölmedik mi? Bu halkın en iyi bildiği şey ölmek. Çünkü binlerce evlandını toprağa verdi. Tıpkı asker ve polis anneleri gibi. Bu yolun yol olmadığını bilin"