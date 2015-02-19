Sebahat Tuncel: AKP'nin politikaları kadına yönelik şiddete zemin hazırlıyor

HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, kendisi için, “Kadınlığı neredeyse bir provokasyon unsuru olarak kullanıyorlar" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan özür dilemesini istedi.



Başbakan Davutoğlu’nun ‘kadınlıklarını kullanarak’ sözünü vahim dile nitelendiren Tuncel, bu iktidar döneminde artan kadın şiddetini hatırlattı ve “Davutoğlu dönüp kadına yönelik şiddet karnenize bakın. Her gün kadınlar şiddete uğruyor AKP’nin politikalarından. Kadını birey olarak görmeyen, nasıl giymesi, nasıl gülmesine de kadar karar veren hatta doğumuna kadar karışarak buna zemin hazırlıyor. Davutoğlu dönsün bir aynaya baksın” diye konuştu.

' Davutoğlu önce aynaya baksın'

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Davutoğlu’na da yanıt verdiği değerlendirmeleri şöyle:

"Yurdumuz Anadolu ama Meclisimiz baba dolu. Özgecan bize vicdanı hatırlattı, erkek egemen siyaseti dönüştürme konusunda adım atmamızın yolunu açtı. Meclisteki kavga nasıl oldudan ziyade neden oldu. Başbakanın yaptığı açıklamalar durumun vahametini ortaya koyuyor. Başbakan kendi grubunun verdiği bilgilere göre açıklama yaptı. Davutoğlu vahim bir şey söyledi 'kadınlıklarını kullanarak' dedi. Evet AKP kadına yönelik şiddeti uyguluyor, politikaları da buna zemin hazırlıyor. Her gün kadınlar şiddete uğruyor AKP’nin politikaları kadını birey olarak görmeyen nasıl giymesi nasıl gülmesine de kadar karar veren hatta doğumuna kadar karışarak buna zemin hazırlıyor Davutoğlu dönsün bir aynaya baksın. Davutoğlu'na önerimiz kadına yönelik karnenize bakın.

Biz bağımsız seçilmiş milletvekilleriyiz, biz bağımsız adaylar olarak girdik seçimlere ve pek çok milletvekilinde daha çok oy alarak parlamentoya girdik. Halk iradesiyle girdik. Kadın ya erkek olarak değil milletvekili olarak burada görev yapıyoruz. Biz de kendilerine ‘Her gün parlamentoda kadına şiddet uygulayan birinin ne işi var diye biz de sorabiliriz’.

‘Kadınlıklarını kullanarak’ demek cinsiyetçi faşizan bir yaklaşım. AKP kadınları iyi ve kötü olarak ayırıyor. Makul- makul olmayan kadınlar olarak ayırıyor. Karşınızda olan kadınların kaçı şiddete maruz kaldı.

Bedel vererek, direnerek, erkek egemen sisteme direnerek geldik. Sokakta üretilen eşitlik emek mücadelesini parlamentoya taşıyoruz. Davutoğlu dönüp bir karnenize bakın, kadına yönelik şiddet karnenize bakın. Kadınları erkeğe emanet eden yaklaşım şiddetin temel nedenlerinden biridir.Bu anayasa erkek bir anayasa erkekleri koruyor."