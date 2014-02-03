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'Scarlet çok tatlısın ama Filistin ile pek alakalı değilsin'

Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, reklamını yaptığı Soda Stream'in Batı Şeria'daki fabrikasını savunan Scarlett Johansson'ın Filistin'de yaşananları bilmediğini iddia etti

03 Şubat 2014 11:32

Filistin’in işgali nedeniyle İsrail’i boykot eden Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, reklamını yaptığı Soda Stream fabrikasının Batı Şeria’daki faaliyetlerini “İki topluluk arasında barış köprüsü kurmak için eşsiz bir fırsat” diye savunan aktris Scarlett Johansson’ı ‘’Scarlett, kesinlikle çok tatlısın. Ama eğer Soda Stream’ın barış köprüsünü kurduğunu düşünüyorsan kesinlikle meseleyle pek alakalı değilsin demektir” diyerek eleştirdi.

Walters, Facebook’ta yayınladığı yazısında, İsrail’de konser verecek şarkıcı Neil Young ve Scarlett Johansson’a mektup yazdığını ama cevap almadığını söyledi. Walters şu ifadeleri kullandı: “Genç Scarlett’e bir iki soru sormak istiyorum. Scarlett örneğin İsrail hükümetinin kuzeydeki Negev çölündeki bir Bedevi köyünü tamamen yok ettiğinin farkında mısın? Scarlett, Filistinli işçilerin reklamını yaptığın fabrikada eşit şartlarda, eşit kazançlarda, eşit haklarda çalıştığını iddia etmişsin. Gerçekten eşit haklara sahipler mi? Oy hakları var mı mesela? Yolları kullanabiliyor mu? Temiz içme suları var mı? Hayır bu haklara sahip değiller. Eee, senin bahsettiğin eşit haklar neler o zaman? Scarlett, kesinlikle çok tatlısın. Ama eğer Soda Stream’ın barış köprüsünü kurduğunu düşünüyorsan kesinlikle meseleyle pek alakalı değilsin demektir.” Johansson, İsrailli markaya reklam yüzü olduktan sonra kendisini eleştiren Britanyalı yardım kuruluşu Oxfam’daki elçilik görevini bırakmıştı.

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