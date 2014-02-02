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Kültür-Sanat

Rock müziğin efsanevi ismi Neil young İstanbul'a geliyor!

Kanadalı müzisyen Neil Young, 15 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

02 Şubat 2014 14:44

Rock müziğin efsanevi ismi Neil Young, İstanbul’daki ilk konserini Crazy Horse topluluğuyla birlikte 15 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park’ta verecek.

İKSV tarafından düzenlenen ve Vodafone Red sponsorluğunda gerçekleşecek olan Neil Young konserinin biletleri 1 şubat günü satışa çıktı.

İlk solo albümünü yayımladığı 1968 yılından bu yana birçok müzisyenin ilham kaynağı olan Neil Young, akıldan çıkmayan yüksek perdeli tenor sesi, elektrogitardaki kendine özgü stili, harmonika, piyano gibi çeşitli enstrümanlardaki başarısıyla güncel müzik tarihinin en büyük isimlerinden. Bu ay içerisinde Carnegie Hall’da dört gece üst üste solo konserler veren Neil Young’ın hayranları salonu dört gece de tıklım tıklım doldurdu. Her biri iki buçuk saat süren bu konserlerde ilk dönem şarkılarına ağırlık vererek hayranlarını mest eden Neil Young, İstanbul’daki konserinde de müzikseverlere benzer bir program sunacak.

1970’lerden günümüze toplam 50 albüm yayımlayan Neil Young, kariyeri boyunca muhalif, barış yanlısı ve çevreci tutumundan ödün vermedi. Aktivistlerin marşı haline gelen “Rockin' In The Free World” ve “Living With War” şarkılarının sahibi Neil Young, Live Aid ve Live 8 konserlerinde sunduğu etkileyici performanslarla da hafızalara kazındı. Tüm zamanların en iyi albümleri listelerinden düşmeyen, 1972 yapımı Harvest’in yaratıcısı Neil Young’ın bu albümdeki şarkılarından “Heart of Gold” rock tarihinin en güzel çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Ünlü müzisyenler tarafından defalarca yorumlanan “Only Love Can Break Your Heart”, “Rockin' In The Free World”, “Heart Of Gold”, “Old Man”, “Hey Hey, My My”, “Harvest Moon” gibi onlarca şarkının yaratıcısı Neil Young’ın iki Grammy ödülü ve Philadelphia filminin müzikleriyle bir Oscar adaylığı da bulunmakta. Üretken müzisyen Neil Young’ın Crazy Horse ile birlikte kaydettiği, 2013 yılında yayımlanan albümü Psychedelic Pill de “En İyi Rock Albümü” dalında Grammy’ye aday oldu. 21 Ocak Salı gecesi Merit Ödülü’yle onurlandırılan Neil Young’un son albümü A Letter Home, müzikseverlerle Mart ayında buluşacak.

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iksvneil youngcrazy horseOnly Love Can Break Your Heart

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