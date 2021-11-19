Saymaz: MOSSAD'ın turist kılığında ajan gönderip Erdoğan'ın evini fotoğraflattığını varsaymak, bizi de dünyayı da salak yerine koymaktır

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra da serbest bırakılan İsrailli Mody ve Natali Oknin çiftine ilişkin olarak, "MOSSAD'ın (İsrail istihbarat servisi) turist kılığında Çamlıca Kulesi'ne ajan göndererek Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektireceği varsaymak, bizi de dünyayı da salak yerine koymaktır. Uydular ne güne var? Güvenlik görevlileri hangi istihbarat deneyimiyle casus enseliyor? Google Translate programı ile ajan yakalayan bu arkadaşları Çamlıca Kulesi'nde heba etmeyelim. MİT'te zehir hafiye kadrosuna alalım" dedi.

İsrail'in Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan ile kurduğu iletişim sayesinde Oknin'lerin tahliye edildiğini söyleyen Saymaz, "Eğer bu çift gerçekten casussa ne diye tahliye ediyorsunuz? Hiç değilse, dava açılıp karara bağlanana kadar yurtdışına çıkış yasağı koysaydınız. Demek ki, casus olmadıklarını biliyorsunuz. Bu yüzden İsrailli diplomat, ülkesinde "Karşılığında Türkiye'ye hiçbir şer vermedik" diyor. Tıpkı Trump gibi... Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi haysiyetinize dokunmuyor?" diye sordu.

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