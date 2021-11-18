'Ajan' diye gözaltına alınan çift serbest bırakılmıştı; Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bu sabah saatlerinde Türkiye'de gözaltında bulunan iki İsrail vatandaşının serbest bırakılmasının ardından İsrailli mevkiidaşı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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