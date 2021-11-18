'Ajan' diye gözaltına alınan çift serbest bırakılmıştı; Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bu sabah saatlerinde Türkiye'de gözaltında bulunan iki İsrail vatandaşının serbest bırakılmasının ardından İsrailli mevkiidaşı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı Erdoğan ve Herzog'un görüşmesinde, Cumhurbaşkanı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurguladı.
Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle 11 Kasım'da tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin bu sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı
Herzog, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iş birliği için Erdoğan'a teşekkür etmişti.