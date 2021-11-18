'Ajan' diye gözaltına alınan İsrailli çift, sessiz sedasız serbest bırakıldı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin serbest bırakıldı.

Çiftin perşembe sabah saatlerinde uçak ile İsrail'e döndükleri belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye yönelik ortak girişimlerin ardından Oknin çifti serbest bırakıldı ve şu anda İsrail'e dönüyorlar" denildi.

Bennett ve Lapid, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetine iş birliği için teşekkür ediyor, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

İkili, "kompleks duruma rağmen duruşlarını bozmadıkları" için Oknin ailesine teşekkür etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da, "Natali ve Mordi, eve dönmeniz ne kadar da güzel" yazdı ve Bennett ile Lapid'in yanı sıra iş birliği için Erdoğan'a da teşekkür etti.

Salı günü çiftin tutuklanmasıyla ilgili bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan sonrası mahkeme safahatınındır. Çünkü burada siyasal ve askeri bir suç diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ile birlikte mahkemeler ilerleyen süreçlerde kendi kararlarını vereceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.