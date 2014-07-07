'Sayın Başbakan monşerlere kurban olsun'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Erdoğan'ın 'Monşer' sözünü hatırlatarak, “Sayın başbakan ve o şekilde düşünenler monşerlere kurban olsunlar. “dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Loğoğlu, İsril ile Filistin arasındaki gerginliğe de değindi.



Başbakan Erdoğan'ın 'Monşer geldiler, monşer gidiyorlar.' sözlerine cevap veren Loğoğlu , "Sayın başbakan yine bir monşer lafı tutkusuna göre döndü. Karşısındaki adayları kendisine göre monşer olmakla suçluyor. Sayın başbakan, monşerin ne olduğunu bilmiyor. Bilse böyle konuşmaz. Ama diyelim ki aklında böyle bir kavram var. Sözde kendine göre monşerleri aşağılıyor veya onları daha farklı bir alana itmek istiyor.

Ben şunu sorayım. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu, Yozgat, İstanbul ve Sakarya'ya gitti. Halk arasında rahatça dolaşabiliyor. Etrafında yüzlerce koruma yok. Bu halktan adamlık, halkın arasında olabilmektir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, halkın arasına girdiği zaman ya küfrediyor, ya dayak atıyor ya da bütün itidali kaybedip sıkıntılı durumlara düşüyor. Hangisi monşer, hangisi halk adamı. Bunu soralım. Ben Adana tabiriyle söyleyeyim. Sayın başbakan ve o şekilde düşünenler monşerlere kurban olsunlar" dedi.