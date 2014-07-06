Erdoğan'dan İhsanoğlu'na: Bunlar monşer, biz ise hizmetkarız

AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ilk defa hedefine koyarak, "Bir adaya soruyorlar siz yollarla ilgilenecek misiniz? O da diyor benim yollarla ne işim var. Allah Allah cumhurbaşkanının yollarla işi olmaz mı? Bunlar monşer. Biz ise hizmetkarız" dedi.

İhsanoğlu, Yozgat'ta düzenlediği mitingte (1 Temmuz 2014), "Cumhurbaşkanının görevleri arasında köprü yapma, duble yol yapma yok" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı mitingi için geldiği Erzurum'da konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Erzurumlular sevgili Dadaşlar çok değerli kardeşlerim bugün bir kez daha sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bizi bir kez daha on binlerce dadaş olarak karşıladığınız kucakladığınız için çok teşekkür ediyorum. Varolasın dadaş çok hayırlar göresin dadaş. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu mübarek ayda Ramazanı Şerifte tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri inşallah kabul etsin.

' Erzurum'da yer Allahuekber, gök Allahuekber...'

Bildiğiniz gibi üç buçuk ay önce 21 Mart'ta Erzurumdaydım. Erzurum'da muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Erzurum o gün iradesine sahip çıkacağını gösterdi. Bütün saldırılar karşısında dimdik duracağını gösterdi. O günkü mitingde ne dedim? Dadaş sen burada olduğun müddetçe biznallah bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Sen böyle yiğit durduğun müddetçe namahrem eli bu ülkeye uzanamaz.

Erzurum'da yer Allahuekber, Erzurum'da gök Allahuekber, Erzurum'da dağ Allahuekber'dir. 21 Mart'ta bu meydanda Erzurum Allahu ekber dedi. 30 Mart'ta verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. 30 Mart'ta sadece bize destek vermekle kalmadınız siz sandıkta ilgili yerlere anlamlı bir ders verdiniz. Milli irade hırsızlarına ders verdiniz. Ülkemize ihanet eden şebekelere ders verdiniz. Onlarla iş tutan CHPye MHPye burada çok büyük bir ders verdiniz.

10 Ağustos'ta bir kez daha sandığa gidiyoruz. Halk Cumhurbaşkanı'nı doğrudan seçecek. Vekiller değil asıllar seçecek. Anayasayı değiştirdik. İşte 10 Ağustos'ta ilk kez bu seçimi gerçekleştireceğiz. 2007'de hazırlıklarımızı yaptık adayımızı sayın Abdullah Gül olarak belirledik. Meclis'te cumhurbaşkanı seçmek istedik. İlk turun ardından 367 diye bir hukuk garabeti ortaya çıkardılar. Hukuk cinayeti işlediler. Bunu CHP yaptı. CHP'nin yandaşı eski emekli hukukçular yaptı. Bazı yüksek mahkemeler bu hukuk cinayetine destek verdi. Bize cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. Önce genel seçim kararı aldık. Halka gideriz dedik.

'Hangi yüzle halkın karşısına gelip de oy isteyeceksiniz'

22 Temmuz'da halkımız bize yüzde 47 ile destek verdi. Aynı anda anayasayı değiştirmek için adım attık. Bırakın halk seçsin dedik. Cumhurbaşkanı beş yıllık seçilsin dedik. 2 dönem cumhurbaşkanlığı mümkün olsun dedik. Çankaya'dan veto yedik. Bir daha değiştirdik. Bu sefer Çankaya halk oylamasına götürmek zorunda kaldı. Yani size sorduk. Halk seçsin mi seçmesin mi dedik. Siz yüzde 69 oy oranıyla evet cumhurbaşkanını halk seçsin dediniz.

Ben bir şeyi merak ediyorum. Ey cHP ey MHP ey HDP ya siz şimdi hangi yüzle halkın karşısına gelip de inanmadığınız halkımızdan adayınız için oy isteyeceksiniz. Bunlar halka inanmıyor halka güvenmiyor. Halkı aldattılar her zaman. Fakat biz mutluyuz. Biz halkla çıktık bu yola. Halkla yürüdük. Onlar halkımıza efendilik yapmak istediler. Biz ise bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik dedik.

Cumhurbaşkanını sizler seçeceksiniz. Devletin zirvesinde kimin olacağını belirleyeceksiniz. 11 Cumhurbaşkanı görev yaptı. Bir kaç istisna dışında her seferinde büyük hadise oldu. Türkiye gereksiz gerilimlere sürüklendi. Hiçbir gerilime mahal vermeden şimdi milletimiz sandığa gidip tercihini yapacak. 12 . cumhurbaşkanını inşallah milletim seçecek.

3 Kasım'da görece gelirken yeter söz de milletin karar da milletin yetki de milletin dedik. İşte bu son adımlar. Halkın cumhurbaşkanı seçmesiyle sözü kararı yetkiyi tamamen millete yani sizlere bırakmış oluyoruz. Sizin ferasetinize basiretinize güveniyoruz. Siz ne derseniz en güzeli odur. Siz neyi tercih ederseniz en iyisi odur. Siz bin yıllardır devam eden bir yürüyüşün yolcularısınız. Sizler tarihi bin yıllar öncesine dayanan bir milletin büyük ve zengin bir medeniyetin mensuplarısınız. Anadolu ve Trakya her meseleyi vicdan terazisinde tartıp hakkın yanında duracaktır.

İşte milletin bu ferasetine bu basiretine yıllarca inanmadılar. Millet seçemez dediler. Millet anlamaz dediler. Millet beceremez dediler. Devlet idaresinden siyasetten millet anlamaz. Bunlara aklı ermez dediler. Merhum Adnan Menderes bu zihniyete isyan ederek iş başına geldi. Merhum Turgut Özal milleti tahkir eden bu zihniyete karşı geldi. Milletin sevgilisi oldular. CHP millet neyi sevdiğse beğendiyse karşısında oldu. 2007'de bizim cumhurbaşkanımızı engellemek isteyen CHP ve yandaşları... Halk seçsin dediğimizde itiraz eden CHP ve yandaşları. Şu anda vesayeti savunan da CHP ve yandaşları. Bu CHP cumhurbaşkanını halkın seçmesini engelledi. Utanmadan halktan oy istiyor.

10 Ağustos'ta sandıkta bunlara gereken dersi vermeye var mıyız? Burası Erzurum. Samsun'dan geliyorum. Gazi Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesine Samsun'dan başladı. Samsun'un size selamı var.

'Pensilvanya'ya da en güzel cevabı vereceksiniz'

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en önemli ayağı Erzurum'dayız. Sizin tarihi misyonunuz ne emrediyorsa ben inanıyorum ki sizler onu yapacaksınız. Bunlara prim vermeyeceksiniz. Bunlar bu defa sandıkta bambaşka bir ders almalıdır.

Pensilvanya'ya da en güzel cevabı vereceksiniz. Beraber çalışıyorlar. Gereken dersi alacaklar. Milli güvenliğimize ihanet edenlere en güzel cevap bu sandıktır.

CHP ve MHP arasında bir fark kalmadı. Bahçeli önceden MHP'yi ANAP ve DSP'nin oyuncağı yaptı. Sakarya depreminin altında kaldı. Başaramadılar. Biz Bingöl depreminde Simav'da Van'da yenide kurduk. İnanıyorduk onun için üstündük.

Bunlar bir irade koyamadılar. Ortaya bir siyaset koyamadılar. MHP'nin başındaki zat CHP'nin başındaki zat gibi Erdoğan'a küfretmekle oy alacağını zannediyor. Ama bizden kötü söz sadır olmaz. Bizim lügatimizde o yok. Onun için CHP'ye gönül verenlere MHP'ye gönül verenlere de sesleniyorum sizler kem söz sahibinindir bunu biliyorsunuz. Bunların peşinde mi olacaksınız yoksa ülkeye hizmet edenlerin peşinde mi olacaksınız?

CHP MHP Pensilvanya ihanet şebekesi beraber oldular. Vagon gibi takıldılar gidiyorlar. Kendi iradeleri yok. Siyasetleri yok. Kendi adayları yok. MHP'ye talimat veriyorlar aday bu olacak. Bu şekilde emir veriyorlar. Onlar da ikilemeden emirleri yerine getiriyor.

Dadaşlar biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bizler Selahaddin Eyyubi gibi Tarık bin Ziyad gibi bu yola çıktık. Onlar gibi bu yola çıktık. Diğerleri gibi değil. Türkiye'yi muasır seviyeye çıkarıyoruz. Göreve geldik bir Türkiye vardı. Ama bu Türkiye'de eğitim çökmüştü. Bunlara öyle bir çalışmayla giriştik ki yaptığımız derslik sayısı 250 bine ulaşıyor. Daha da devam edeceğiz. Artık 81 vilayette üniversite var. Harçlar kalktı burslar arttı. Beslenme yardımı arttı. Şimdi artık sınıflarda etkileşimli tahtaları yerleştiriyoruz. Tablet bilgisayarlar dağıtıyoruz. Modern dünya neye sahipse benim Dadaşımın yavrusu ona sahip olacak. Şu anda önümüzde 10 milyon tablet ihalesi var. Artık tabletin girmediği ev kalmayacak.

Sağlıkta hastanelerimizin girmediği il ve ilçe kalmadı. Şimdi şehir hastanelerine başladık. Eğitim araştırma hastaneleri devam ediyor. Ahhh Ahhh... İlaç almak için ne çile çekiyordunuz. Alabiliyor muydunuz? BU CHP'nin genel müdürü bir zamanlar SSK'nın genel müdürüydü. O zaman bırakın ilaç almayı hastanelerde vatandaşımız rehin alınıyordu. Kuyrukta benim vatandaşım inim inim inletiliyordu. İlacın yarısını alıyorsun yarısını alamıyorsun. Şimdi böyle bir dert yok. Git istediğin eczaneden al. Şimdi inşallah Şehir Hastanelerini de bitireceğiz. Onları bitirdiğimizde Türkiye çok farklı bir konuma gelecek. Modern Türkiye böyle inşa edilecek.

Bu izzet kararlılık ve inanç meselesidir. Fatih Sultan Mehmet'e karadan gemileri yürüten ruh neyse biz o ruhla yürüyoruz. Ecdadımız Fatih karadan yürüttü. Biz de denizin altından Marmaray'ı yürüttük yürütüyoruz. Onlar bizim ilham kaynağımız. İnşalah şimdi de otomobil geçecek yine boğazın altından iki katlı tünel yapıyoruz. Önümüzdeki yıl onu da yapacağız. Boğazın üstünde üçüncü köprüyü yapıyoruz. Bu köprüde dört gidiş dört geliş ortasından da hızlı tren geçecek. Biz buyuz ya. Bu aşk meselesi aşk. Bu bir sevdadır sevda. Ah benim kardeşlerim. Ferhat olamazsınız dağları delemezsiniz. Biz Ferhatız siz de Şirin. İnşallah Ferhat Şirin'e kavuşacak. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız:? Bu Ramazan'ın bereketi sizin burada oluşunuzu engellemedi. Bugün güneş filan yok sıcak yok. Maşallah adeta saba yeli eser gibi bir rüzgar esiyor. İnşallah bu da zaferin bir saba yeli olur. İnşallah 10 Ağustos'ta saba yelinin o getirdiği ferahlıkla akşam hep birlikte zaferi kutlarız.

İhsanoğlu'na "yol" göndermesi

Erzurum bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Erzurum'un her meselesi bizim meselemiz oldu. Seçilmiş bir cumhurbaşknı Türkiye'nin büyümesine çok büyük katkı sağlayacak.

Bir adaya soruyorlar siz yollarla ilgilenecek misiniz? O da diyor benim yollarla ne işim var. Allah Allah cumhurbaşkanının yollarla işi olmaz mı? Bunlar monşer. Biz ise hizmetkarız.

17 bin kilometre yolu nasıl yaptıysak inşallah seçmeniz halinde cumhurbaşkanınız olarak da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bunları da takip edecek. Bunların da açılışlarında başbakan ve bakanlarla birlikte olacağız. Sorumluluğu taşıyacağız.

Biz istirahate çekilmiyoruz. Mola vermiyoruz. Daha fazla hizmet getirebilmek için bir üst makama doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin Erzurumun her meselesi yeni dönemde bizim meselemiz olacak. Cumhurbaşkanı halkın hizmetindedir. 12 yıl boyunca sizlere nasıl hizmet ettiysek aynı şekilde daha da fazlasıyla cumhurbaşkanlığı makaında da sizlere hizmet etmeyi inşallah sürdüreceğiz. 12 yılda Türkiye cumhuriyetinin itibarını artırdık daha da artıracağız.

AK Parti olarak 12 yılda bu ülkeye Erzurum'a çok büyük eserler kazandırdık. Şimd size hatırlatıyorum. Ovid tüneli... Cumhurbaşkanı seçilsem de bu büyük projeyi adım adım takip edeceğim. İnşallah 2015 sonunda açılışı birlikte yapacağız.

Bir başka gurur projemiz KOP tüneli. Erzurum'u Karadeniz limanına bağlıyoruz. O da 2015'te tamamlanacak. Erzurum'da 2002'ye kadar 49 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz 12 yılda 491 km bölünmüş yol yaptık. Yani bire 10. Erzurum'u hızlı tren ağına bağlayacağız. Bunun da takipçisi olacağım.