"Sayın Bahçeli, taçsız, tahtsız sultanlık peşinde diye eleştirdiğiniz Erdoğan’a neden yıldırım aşkıyla bağlandığınız"

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Başkanlık sistemine geçme arzusu taşıyanlar bir fiili durum yaratmışlardır" ifadesini kullanarak anayasa değişikliğini gündeme taşıyarak referanduma giden sürecin başlangıcına imza atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. "Başkanlık gelmezse neden bir kaos ortamı olacak? Neden krizler çıkacak? Ne gibi yakın tehditler gerçekleşecek?" sorularını soran Mumcu "Lafı ağzınızda yuvarlamayın. Düne kadar taçsız, tahtsız sultanlık peşinde diye eleştirdiğiniz Sayın Erdoğan’a hangi sebeple birden yıldırım aşkıyla bağlandığınızı izah ediniz" eleştirisinde bulundu.

Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Özgür Mumcu'nun Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (8 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Korkmayın Devlet bey' başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başkanlık sistemine karşı en sert açıklamaları yapan siyasetçi Devlet Bahçeli’dir. O kendine has üslubuyla, bugünkü ortamda tekrar etsek muhakkak mahkemelerde sürüneceğimiz neler neler söyledi.

Başkanlığa karşı siyasetin tunçtan siperiydi Devlet Bey. Sonra malum, ani bir dönüş yaparak Sayın Erdoğan’a başkanlığı hediye etmeye karar verdi.

Hâlâ bu ani dönüşünün gerekçelerini izah etmiş değil. Bu sebeple kamuoyu araştırmaları partisine oy veren seçmenin ağırlıklı olarak hayır oyu vereceğini gösteriyor.

İşin daha da tuhafı, Sayın Bahçeli hâlâ neden başkanlık sistemini istediğini anlatamıyor. Bunun yerine hayır oyu vereceklere hakaret etmeyi tercih etmekte. Kendi tabanına hakaret eden bir genel başkan olarak da tarihe geçmeyi başardı. Muhtemelen daha büyük başarısı ise MHP’yi ortadan kaldıran siyasetçi olarak anılması olacak. O günler de pek uzak değil. Partisi AKP tarafından yutulmak üzere.

Bahçeli’nin neden başkanlık sistemini arzuladığını anlamak için elimizde iki açıklama var. İlki bütün bu anayasa değişikliği sürecini başlatan çağrısı: “Başkanlık sistemine geçme arzusu taşıyanlar bir fiili durum yaratmışlardır. Bu fiili durum, bu şekliyle devam ederse Türkiye, bir kriz ve kaos ortamına sürüklenebilir.”

İkincisini ise dün dile getirdi: “Anayasa değişikliği kapsamındaki ‘evet’ kararımızda, yakın tehditler belirleyici olmuştur.”

Yani Bahçeli’ye göre başkanlık isteyen Sayın Erdoğan fiili bir durum yaratmıştır. Bu fiili durum kriz ve kaos üretecektir ve bu aynı zamanda yakın bir tehdittir. Bu sebeple bu fiili durumu yaratan Erdoğan’a istediği verilmelidir.

Bu açıklamalardan bunun haricinde bir anlam çıkartabilen var mı?

Bahçeli kendisinin açıkça ifade ettiği üzere iktidarın oldubittisine teslim olmuştur. Belli ki korkmaktadır. Kaos, krizler ve tehditlerden bahsetmektedir.

Sayın Bahçeli neden korkmaktadır? Nasıl bir korku Sayın Bahçeli’yi rejim değişikliğine varacak bir sistem değişikliğinde AKP’nin koltuk değnekliğine razı etmiştir?

Başkanlık gelmezse memleketimiz ne gibi “yakın tehditlere” maruz kalacaktır.

Dahası Sayın Bahçeli neden bunları açıklamak yerine hayır oyu kullananların referandumdan sonra “kaçacak delik arayacağını” söyleyecek kadar Cumhurbaşkanı’nın sözcüsü olmuştur?

Korkularınızı bizimle de paylaşın Devlet Bey. Kim bilir belki ikna oluruz. Korkmayın Devlet Bey, derdini söylemeyen derman bulamazmış.

Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmazsanız ne olacak?

Başkanlık gelmezse neden bir kaos ortamı olacak? Neden krizler çıkacak? Ne gibi yakın tehditler gerçekleşecek?

Lafı ağzınızda yuvarlamayın. Düne kadar taçsız, tahtsız sultanlık peşinde diye eleştirdiğiniz Sayın Erdoğan’a hangi sebeple birden yıldırım aşkıyla bağlandığınızı izah ediniz.

Korkmayın! Konuşun.