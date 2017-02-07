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Halaçoğlu’dan Bahçeli’ye: Milliyetçiler, ülkenin tek adama teslimine karşı çıktığı için 'hayır' diyor

"Herkes bunu böyle bilsin!"

07 Şubat 2017 23:02

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Halaçoğlu, “Türk milliyetçileri, bu anayasaya birileri evet veya hayır dediği için değil, bu anayasa ile ülkenin tek adama teslimine karşı çıktığı için 'hayır' diyor. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları

Halaçoğlu’nun Facebook hesabında yaptığı açıklama şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında "Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa kesinlikle istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz" dedi. Ben de bir Türk milliyetçisi olarak ikisini de tercih etmediğimi ilan ediyorum. Sebebi de bu Anayasa değişikliğine Millet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için hayır diyorum. Sahi Doğu Perinçek cumhurbaşkanı mı? Neden örnek o? Tercih Devlet bey olsaydı veya başka bir Türk milliyetçisi olsaydı olmaz mıydı? Keşke bana Türklükle gelmeyin, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldım diyen, FETÖ ve PKK ile kol kola olan birini de tercih etmeseydi? Hele hesap soracağım diye ilan ettiği birine bu kadar güvenmeseydi? Türk milliyetçileri, bu anayasaya birileri evet veya hayır dediği için değil, bu anayasa ile ülkenin tek adama teslimine karşı çıktığı için hayır diyor. Herkes bunu böyle bilsin.

 

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