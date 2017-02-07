Kulislerdeki iddia: Bahçeli, grup toplantısında MHP'li bir kabinenin işaretini mi verdi?

Siyasi partilerin gurup toplantılarıyla çalışmalarına başlayan Meclis, AKP’den HDP’ye kadar uzanan geniş bir yelpazede kulislere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğini beklenenden daha uzun süre imzalamaması günün konusu olurken MHP'nin AKP'ye bakan verip vermeyeceği en sıcak konulardan biriydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, grup toplantısında kullandığı ifadeler, bu iddianın dayanağı oldu.

Kulislerde, iki parti için konuşulan olası bir kabine ortaklığın temelinin 7 Haziran seçimleriyle atıldığı da iddialar arasında. 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon kurulması konusunda iktidar ve muhalefetten gelen önerileri reddetmesiyle çok tartışılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Başbakanlık önerisini de ‘hakaret’ olarak nitelendirmişti. Bahçeli’nin tutumu 1 Kasım seçimlerinin yolunu açmıştı.

Ancak, kulislerde AKP-MHP koalisyonu iddiaları da konuşuluyor. Bu iddialar arasında hükümet için 6+1 formülü de öne sürülüyor. Savunma, Çevre, Kültür, Gençlik ve Spor bakanlıklarının MHP’ye verilebileceği, bir Başbakan Yardımcılığı koltuğunun da MHP’de olabileceği kulislerde konuşulan senaryolar arasında. MHP kanadında anayasa değişikliğinin mimarlarından Mehmet Parsak, Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Semih Yalçın’ın isimleri olası bir kabine de bakan olarak geçiriliyor.

AKP'nin MHP ile bir kabine değişikliğini referandum öncesi yapma senaryosundan da söz ediliyor. Bu planın çok sayıda ankette önden görünen ‘hayır’ oylarına karşı ‘evet’ oylarını artırma planına dayandığı öne sürülüyor.

Bahçeli ne demek istedi?

Kulislerde Bahçeli’nin bugünkü grup konuşması da çok konuşuldu. Bahçeli’nin “AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır” sözlerini kabine işareti olarak değerlendirenler oldu.

Kulislerde konuşulanlar arasında, HDP yönetiminin aktif "hayır" tavrına karşın HDP seçmeninin hangi oranda sandığa gideceği de konuşuluyor.

AKP’nin de, referandum için bölgeye özgü bir kampanya hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Siyasi partilerin, anayasa değişikliği görüşmelerinden sonraki ilk gurup toplantısında AKP’lilerin daha durgun olduğu, HDP’de ise İdris Baluken’in 3 ay aradan sonra cezaevinden çıkıp Meclis’e dönmesinin sevinci dikkat çekti. MHP grubunda da, Bahçeli’nin Erdoğan’la ilgili sözleri ayakta alkışlandı.