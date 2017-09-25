Sayacıların eylemi bitti, protokolde zam ibaresi yok!

İzmir’de iş bırakan sayacılar, sorunların devam etmemesi için birlik kurma tartışması sürdürüyor. Şimdilik eylemlerini sonlandırdan sayacılar ve işçiler, gelecek hafta içerisinde parça başı ücretlerde ve haftalıklarda zam yapılmadığı takdirde eyleme tekrar başlama sinyali verdi.

İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde gerçekleşen iş bırakma eylemi sonrasında sayacılar birlik kurma tartışmalarına başladı. Sayacılar bir daha benzer sorunların yaşanmamasının yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini dile getirdi.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre; parça başı ücretlerin arttırılması için birçok ilin ardından İzmir’de de sayacılar iş bıraktı. Eylem sürerken sayacıların oluşturduğu komite ve oda temsilcileri bir görüşme yaptı. Görüşmede oda temsilcileri sayacılardan süre isteyerek değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

Şimdilik eylemlerini sonlandırdan sayacılar ve işçiler, gelecek hafta içerisinde parça başı ücretlerde ve haftalıklarda zam yapılmadığı takdirde eyleme tekrar başlama sinyali verdi.

Öte taraftan sayacılar, iş bırakma eylemleri sırasında sağladıkları birlikle mücadeleyi devam ettirmeyi konuşuyorlar. Suriyeli ve Türkiyeli sayacılar, yaptıkları toplantıda birlikteliği sürdürmenin yollarını tartıştılar. Sayacılar, büyük imalatçıların örgütlü olduğuna dikkat çekerek haklarını alabilmek için kendilerinin de kapsayıcı bir örgütünün olması gerektiğini dile getirdi.

"Örgütlü olabilirsek başarırız"

35 senedir sayacılık yapan Mehmet Ertan, günde 13-14 saat çalışıp para kazanamadıkları için iş bıraktıklarını belirtti. 10 senedir aynı paraya çalıştıklarını dile getiren Ertan, “Sayacılar artık patlama noktasına geldi. Onlar zenginliğine zenginlik kattıkça biz daha da fakirleştik. Suriyeli işçi arkadaşlarımız geldiğinde işverenler bunu kullandı piyasayı düşürmek için. Biz o an örgütlü olabilseydik fiyatları düşürmesine izin vermezdik. Bizim için Türkiyeli ya da Suriyelinin yapıyor olması önemli değil. Önemli olan taban fiyatının belli olması ve onun altında kimseye iş verilmemesidir. Birçok arkadaşımız mesleği bıraktı. Örgütlenme içerisine girmemiz şart yoksa bu şekilde olmaya devam edeceğiz. Örgütlü olabilsek eylememiz daha uzun sürebilirdi. İşverenler kendi aralarında bir araya gelerek ne yapacaklarını konuşuyor ama biz birbirimizin yüzünü bile göremiyoruz” dedi.

Türkiyeli sayacılar: Anladık ki sorun Suriyeliler değilmiş

"Artık Türkiyeli işçilerle yan yanayız"

Suriyeli Mahmut da şunları söyledi: “Çıraklık yapsak da kendimiz dükkan açsak da para kazanamıyoruz. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Zam istiyoruz ama Suriyeli olduğumuz için yapmıyorlar. Türkiyelilere de aynı şekilde düşük veriyorlar. Eylemlerimize devam etmek istiyoruz ama bunun için öncelikle örgütlülüğümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiyeli işçilerle artık aramızda sorun kalmadı. Onlar da bizi anladılar. Biz ilk başta hayatta kalabilmek için ucuza çalışmak zorunda kaldık artık bunun böyle gitmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi sağladığımız birliği kuracağımız örgütlenmede de sürdürmemiz gerekiyor. Aksi durumda değişen bir şey olmaz