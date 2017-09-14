Eylemleri sonucunda yüzde 21 zam sözü alan saya işçileri: Sıradaki hedef sigorta ve sendika

Adana'da ücretlerine zam talebiyle iş bırakan ve yaptıkları eylemleri kazanımla sonuçlanan saya işçileri bundan sıradaki hedeflerinin sigorta ve sendikal örgütlenme olduğunu söyledi.

6 Eylül’de eyleme başlayan sayacılar parça başı ücretlerine pazartesi günü yüzde 13’ü hemen, yüzde 8’i yıl başında olmak üzere toplamda yüzde 21 zam ve her yıl için en az yüzde 8 zam için sözleşme imzaladı. Sayacılar yapılan zammı garanti altına almak için bu sefer parça başı iş aldıkları firmalarla sözleşme imzaladı. Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre 2012’deki iş bırakma eyleminde de 11 günlük eylemin ardından zam alan sayacılar yapılan zamların kısa sürede eridiğini ifade ederek alınan zammın ilerisi için olumlu olduğunu söyledi.

2012’deki eylemin ardından kurulan ve 5 yıl boyunca atıl kalan Ayakkabı İşçileri Yardımlaşma Derneği bu eylemde tekrar gündeme geldi. İşçiler sözcü olarak seçtikleri Ömer Tahak’ı dernek başkanı seçerek derneğe üye olmaya başladı. İşçilerin eylemde sözcü olarak seçtikleri Tahak, yüzde 25 taleple başladıkları iş bırakmanın yüzde 21’le sonuçlanmasını olumlu bulduğunu söylüyor.

"Mücadelemiz devam edecek"

Bundan sonra dernekle birlikte yapılan bu sözleşmeye daha detaylı maddeler ekleyeceklerini ifade eden Tahak, derneği işçilerle maddi dayanışma için de kullanacaklarını söyledi. Adanalı sayacıların pahalıya aldığı iğne, iplik, makine parçası gibi girdileri de ucuza mal etmek için çalışmaları olduğunu söyleyen Tahak, dernek olarak sayacıların sigortalı çalışması, sendikada örgütlenmesi için çalışmaları olacağını ifade etti. Sayacıların tamamını gezdiğini dile getiren Tahak, 60 yıl sonra yazılı bir sözleşme imzalandığını belirterek sayacıların bundan memnun olduğunu ifade etti.

"Gelecek için iyi bir adım"

Kendisine sorulduğunda yüzde 40 zam olması gerektiğini söylediğini ifade eden Mehmet Kar, 5 yılda gıdaya, ulaşıma, elektriğe, suya yapılan zammı düşündüğünde yüzde 21’in yeterli olmadığını söyledi. Ancak ilerisi için olumlu adımlar atıldığını söyleyen Kar, derneğin aktif hale gelmesi, birlikteliklerini sürdürmeleri, yıllık zamlar gibi gelişmelerin olumlu olduğunu söyledi.

Vahap Yalçın da zammı olumlu değerlendiriyor. İyi bir kazanım olduğunu ifade eden Yalçın, “Ayrıca her yıl en az yüzde 8 zam alacağız. Bu da iyi bir şey” dedi.

CHP’li vekil Tümer sayacıları ziyaret etti

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, sayacıları ziyaret etti. Tümer, sayacıların iş bırakma eyleminde sözcülüğünü yapan ve dernek başkanı seçtikleri Ömer Tahak ile gezdi. Tahak, iş bırakma süreci ve kazanımlarla ilgili Tümer’e bilgi verdi. Tümer ile sohbet eden işçiler, ayakkabı üretiminin zor ve zahmetli aşaması olan ve ustalık gerektiren saya dikiminde ekibini kurarak çalışan sayacıların bu işi yapabilmek için yıllarını verdiklerini ancak emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Kendi ellerinden geçen, fahiş fiyatlarla satılan büyük markaları kendilerinin diktiklerini ifade eden sayacılar ancak işin rezilliğini çekenin kendileri, parayı kazananın büyük markalarla aracılık yapan firmalar olduğunu ifade etti.

"Başarı elde ettilerse, örgütlü oldukları için"

Tümer, “Eğer bir başarı elde ettilerse örgütlülüklerinden dolayı bunu başardılar. Sorun şimdilik çözülmüş gibi görünüyor ama işçilerimiz sosyal haklarından hâlâ mahrumlar. Sadece yaşayabilmek için ihtiyaçları olan parayı talep ettikleri halde zorlu bir süreç yaşadılar. Şimdilik bunu aldılar ama geride bekleyen bir ton sosyal haklarla ilgili problemler var” diye konuştu.

İzlenimlerini paylaşan Tümer, şöyle dedi:

“Ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını gördük. Gerek içinde çalıştıkları kimyasal maddeler, gerek çok büyük bir ustalık isteyen bir işin zorluklarını gördük. Bu emek veren kesimlerin yanlarında olacağız” dedi. Tümer, “Sigortasız ve kayıt dışı çalışan büyük bir kesim var. Bunların bir an evvel kayıt altına alınması gerekiyor. Bir sanayi sitesinde bir an evvel sağlıklı şartlarda çalışmaları gerekiyor. Bu konuları seslendireceğiz.”