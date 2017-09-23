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Sayada çalışan çocuk işçi: Haftalığım 200 lira olursa mutlu olurum

"Kardeşlerim okula gidebilsin diye"

23 Eylül 2017 14:25

Adana'da başlayan saya işçilerinin gerçekleştirdiği iş bırakma eylemi, İstanbul, Konya ve Gaziantep'in ardından şimdi de İzmir'de. Işıkkent Sitesi'ndeki iş bırakma eylemine çocuk saya işçileri de haftalıklarının arttırılması talebiyle katıldı. Çocuk saya işçilerinden biri, "150 lira alıyorum. Şu an tek beklentim zam. 200 lira olursa çok mutlu olurum” dedi.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberi şöyle:

Okula gidemeyip her sabah erken saatlerde sitenin yolunu tutan çocuk işçiler yetişkinlerle birlikte günde 12 saat çalışıyorlar. Sitede hemen hemen her atölyede bir çocuk, site genelinde de yüzlerce çocuk işçi bulunuyor. Çocukların büyük bir kısmı ise savaş mağduru Suriyeli mülteci çocuklar. Genellikle ip temizleyen ya da getir götür işlerini yapan çocuk işçiler hemen hemen yarı yarıya ücret alıyor. Öte yandan kimyasallara da maruz kalıyor.

Polis: Neden eylemlere katılıyorsunuz?

Eylemlerde yaşanan ilginç bir olay da polislerin çocuk işçilere yönelik uyarısıydı. Polis amirleri çocuk işçileri ‘Neden eylemlere katılıyorsunuz’ sözleri ile engellemeye çalıştı. Sayacılar ise onların da sömürüldüğünü belirterek eylemlere katılmalarının hakları olduğunu ifade etti ve polisin müdahale etmesini engelledi. 

"Kardeşlerim okula gidebilsin diye"

Konuştuğumuz çocuk işçilerden 14 yaşındaki Muhammed, 3 yıldır sitede çalıştığını belirterek “Çevirme yapıyorum, solüsyon sürüyorum. Sabah sekizde dükkanda oluyorum, akşam sekize kadar çalışıyorum. Uyumayı özledim. Türkiye’de okula gidemedim, isterdim ama kardeşlerim okula gidebilsin diye çalışıyorum. 220 lira haftalık alıyorum. En azından 250 olursa güzel olur. Ayakkabıcıların içi çocuk dolu. 6-7 yaşında çocuk var” dedi.

"Babam bir mesleğin olsun dedi"

13 yaşındaki Salih de 3 aydır çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Babam ve kardeşimle aynı yerde çalışıyorum. Babam çalışmamı istedi çünkü okula gitsem bile üniversiteyi kazanmam imkansız. Babam en azından burada çalışarak bir mesleğin olsun dedi. Ama okulda olmayı isterdim, elektrik mühendisi olmak istiyorum.”

"Haftalığım 200 lira olusa mutlu olurum"

16 yaşındaki Zekeriya da 4 senedir sitede çalıştığını belirterek, “Çalışmak zorunda kaldım. Okula gidemedim çünkü babamın tek başına çalışması yetmedi. İki kardeşim okula gidiyor. Artık bu saatten sonra okul benim için olmaz. Babam da aynı şekilde ayakkabıcı. Ben haftalık 150 lira alıyorum. Şu an tek beklentim zam. 200 lira olursa çok mutlu olurum” diye konuştu. 

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