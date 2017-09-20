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Gaziantep'te saya işçileri grevde: Sosyal sağlık güvencesi ve zam istiyoruz

Sosyal güvencelerinin olmadığını söyleyen sayacılar sigorta ve zam talep ediyor

20 Eylül 2017 15:30

Adana'da başlayan saya işçilerinin gerçekleştirdiği iş bırakma eylemi, İstanbul ve Konya'nın ardından şimdi de Gaiantep'te. Başpınar OSB ve Nizip Caddesi’nde greve çıkan sayacılar, ayakkabı firmalarından zam talep ediyor. Eylem nedeniyle, kundura kesiciler ve montacıların da çalışmadığına dikkat çeken sayacılar, bu nedenle iş bırakmanın binlerce kişiyi kapsadığını söyledi.

Yüzde 45 zam istiyorlar

Gaziantep'teki ayakkabıcılar sitesinde çalışan sayacılardan Serhat Yaşar, sitede bulunan 400 atölyenin tamamına yakının iş bıraktığını, atölyelerde çalışan işçilerle birlikte sitede binden fazla çalışanın grevde olduğunu söyledi.

Yıllardır çok düşük ücretlerle çalıştıklarını dile getiren Serhat Yaşar, diğer illerden gelen iş bırakma haberleri sonucunda Antep’teki sayacıların da hareketlendiğini ve sayacıların tepkileri ve talepleri sonucunda Sayacılar Derneğinin iş bırakma kararı aldığını dile getirdi.

Hiçbir sosyal güvenceleri olmadan çalıştıklarını ve zam talebi dışında sigorta hakkı da talep ettiklerini söyleyen Süleyman Ceylan, “Şimdilik dernek olarak bir hafta iş bırakma kararı aldık. Ama zam talebimiz karşılanmazsa bu eylem süresiz olacak” uyarısında bulundu. Son yıllarda ayakkabı sektöründe ağırlığı giderek artan Suriyeli çalışanların da kendileriyle birlikte iş bıraktığını belirten Ceylan, “Onlar bizden daha mağdur, daha kötü koşullarda çalışıyor. O yüzden Suriyeliler de destek veriyor. Birlik olmaktan başka şansımız yok” diyerek, henüz iş bırakmaya katılmayan sayacılara birlik olma çağrısı yaptı.

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