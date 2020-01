Savunma Bakanı: NATO'dan plan hazırlamasını talep ettik

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, NATO’nun Türkiye’ye bir saldırı olursa kara birliklerin Türkiye’ye yönlendirileceği şeklindeki açıklaması ile ilgili olarak, "Suriye ile ilgili olayların ilk başladığı andan itibaren biz NATO’dan ihtimalen ve planların hazırlanmasını talep ettik. NATO’da çeşitli alternatifleri göz önün alaraktan bir plan hazırladı" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü karayolu ile Ankara’dan, Sivas’a gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma törenine Bakan Yılmaz’ın yanı sıra Vali Alim Barut, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Ali Turan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, "Türkiye bir barış adası, huzur adası ve güven var. Hem 77 milyon Türk insanımızda var. Birde kültür coğrafyamızda evlerinde, bahçelerinde, yurdunda ateş yananlar var. Evine ateş düşmüş bahçesinde yangın var. Oradan buraya kaçanlar var. Ezidiler, Kürtler, Araplar, Türkmenler var. Türkiye'ye gelenlerin sayısı yaklaşık 1.5 milyon kişi belki de daha da artıyor. Bundan sonrada daha da devam edecek mi. Biz hem Irak’taki, hem Suriye’deki vahşeti, şiddeti önleyemezsek insan hakları ihlalini önleyemezsek hukuka aykırılıkları uluslar arası toplum ile önleyemezsek bu devam edecektir. Peki, siz ne yaparsınız. Komşu da yangın çıkmış, komşu sizin bahçenize evinize gelmek istiyor. Kapıyı mı kapatırsınız. Yoksa geçici dünyada buda bir intiham çalan bu kapıyı kapatırsak biz bu sınavı kaybederiz" dedi.

Seçim olmasına rağmen Türkiye'de her hangi bir kriz olmadı diyen Yılmaz, "Enflasyon en son rakamlarında düşme eğiliminde çünkü biz hiçbir seçimde seçim ekonomisi uygulamadık. Çünkü biz seçimler için çalışanlar gelecek nesilleri kaybediyorlar. Onun için gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştığımızdan Cenab-ı Allah’a hamdolsun bu aziz millet her zaman altın ile bakırı, gümüş ile sahtesini her zaman birbirinden ayırt etti. Bir ülke düşünün ki Cumhurbaşkanı değişiyor, Başbakan değişiyor, Bakanlar Kurulu değişiyor kriz olmuyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir sistem oldu. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar değişecek ekonomi de bir kriz ortamı olmayacak. İşte bu Türkiye’deki istikrarın güvenin göstergesidir. Bunu da sağlayan aziz milletimizin istikrardan güvenden yana tercihindendir." dedi. Bakan Yılmaz, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Yılmaz bayramlaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Saldırı olursa NATO’nun ortak savunma sistemi devreye girer'

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz bir gazetecinin NATO’nun saldırı halinde Türkiye'nin korunacağı açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"NATO’nun 5’inci maddesi çok açıktır. İttifak ve müttefik birine bir saldırı olduğu anda bu saldırı bütün müttefik ülkelerin hepsine yapılmış gibi addedilir. Bu nedenle NATO’nun ortak savunma sistemi yürürlüğe girer. Suriye ile ilgili olayların ilk başladığı andan itibaren biz NATO’dan ihtimalen ve planların hazırlanmasını talep ettik. NATO da çeşitli alternatifleri göz önün alaraktan bir plan hazırladı. Dolayısıyla Türkiye’ye bir saldırı olursa NATO Washington Sözleşmesi’nin 5’inci maddesinin hükmünü yerine getirecektir. Yeni genel sekreterde bunu açıkladı. Türkiye’ye bir saldırı olursa biz Türkiye’nin yanında oluruz diye. Türkiye neden NATO üyesi bir saldırı olduğunun müttefik ülkeleri yanında görmek için bu sistem işler ve yürürlüğe girer."

'Sınırımızdaki yangını en az zararla atlatmak istiyoruz'

IŞİD'in Kobanê’ye saldırısını değerlendiren Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Şimdi iki taraf çatışıyor. Biz şu anda sınırda bu yangının kendi ülkemize en az zararla, vatandaşlarımıza en az zararla atlatmak istiyoruz. Ulusal toplum ile birlikte hareket ederek bu olayı en az zararla atlatırız. Bu bölgeye nasıl huzur ve barış getiririz diye bir çalışma başladı. İnşallah hayırla neticelenir. Hayırla neticelenmesi o coğrafyadaki Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Türkmenlerin, Süryanilerin, Ezidilerin herkesin menfaatine olur. Onun için bütün milletimizden destek ve dua bekliyoruz."