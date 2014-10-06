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Kobanê’de çatışmalar sokaklarda sürüyor

Kobanê'de YPG ile IŞİD arasında yaşanan çatışmalarda 22. güne girilirken, bu akşam saatlerinde sokaklarta çatışmalar yaşanmaya başladı

06 Ekim 2014 21:25

Hikmet Durgun

Suriye’nin Kobanê kentinde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar sürerken, kent merkezinde siyah dumanlar yükseliyor. Sınırda bulunan Suruç’a bağlı Etmanek köyünde toplanan insanlara da asker müdahale etti.

 

'Sürekli patlama sesleri geliyor'

 

PYD kontrolündeki kürt kenti Kobanê’den YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar 22. güne girerken ilk defa YPG ile IŞİD arasındaki çatışma mesafesi yakınlaştı. Çok şiddetli çatışmaların aralıksız sürdüğü Kobanê’de sürekli kurşun ve patlama sesleri geliyor. Siyah dumanların yükseldiği Kobanê’de çatışmalar kentin her üç cephesinde devam ederken çatışmaların yoğunlaştığı yer ise doğu cephesinde bulunan Mıştenur tepesinde yaşanıyor.

 

Tanklar tepelere konuşlandırıldı

 

Kobanê kentinde IŞİD'in saldırılarının artması ve mermilerin sınırı aşması üzerine 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda bulunan çok sayıda tank, sınır hattının hakim noktalarına sevk edildi. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının Kobanê'ye çevrildi. Asker sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri alıyor ve kimsenin sınıra yaklaşmasına izin vermiyor.

 

Siviller ve gazeteciler tahliye edildi

 

YPG ile IŞİD arasındaki şiddetli çatışmalar bu akşam ilk kez doğu cephesinde sokaklara yayıldı. Güney ve batı cephelerinde de yoğun çatışmalar var.

Yoğun sokak çatışmaların başlamasından dolayı Kobanê'de bulunan siviller ve gazeteciler Mürşitpınar Sınır Kapısından Suruç'a gönderildi. 

Kobanê sınır kapısına çok sayıda insan akın etti yaralıları ve sivilleri taşımak için. Suruç ilçe merkezine ise halk yürüyüş yapıyor.

Öte yandan Kobanê'de yaşanan çatışmalarda yaralanan çok sayıda YPG üyesinin Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Sınırda bekleneyenlere müdahale ediliyor

 

Öte yandan Kobanê’ye destek amacıyla Türkiye’nin  birçok yerinde gelen insanların sınır köylerindeki bekleyişleri ise sürüyor.

Etmanek ve Devşen köyünde toplanan halka asker dağılmaları yönünde uyarı anonsları yaptı ancak kalabalık grup dağılmayınca asker gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla müdahale etti.

 

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