Savcılıktan 29 Ekim yürüyüşüne soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Ulus'ta polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği Cumhuriyet yürüyüşle ilgili soruşturma başlattı.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne muhalefet etmek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet ekipleri, mitinge ilişkin görüntü kayıtlarını tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından suç işlediği tespit edilen göstericilerin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması bekleniyor.

Savcılığın ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek raporlar doğrultusunda, “kasten yaralama”, “görevli memura mukavemet” ve “kamu malına zarar” suçlarından da soruşturma açabileceği belirtildi.