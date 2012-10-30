'CHP sokakları terörize etti, Hakkâri'de niye Türk bayrağıyla dolaşmadı?'

Başbakanr Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Meclis önünde yapılan olaylı Cumhuriyet yürüyüşü nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Erdoğan, "Sokağı terörize ederek eylem gerçekleştirdin. Ulus’ta Türk bayrağıyla dolaşmak kolay, Hakkâri’de niye Türk bayrağıyla dolaşamadın?” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklama yapıyor.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Cumhuriyet cumhurundur, halkındır. Cumhuriyet'i kendilerine ait bir sembol olarak göstermeye çalışanlar kendilerine ait bir imtiyaz yönetimini arzulamaktadır.

Türkiye diktatörlük dönemine tanık oldu. İsmeti İnönü’nün ‘milli şeflik’ dönemi otoriter bir rejimin sürdüğü dönemdir. CHP’nin otoriterliğine karşı millet Cumhuriyet ve demokrasinin yanında yer almıştır.

Cumhuriyet karşıtı bir kesim varmış gibi ortalığı velveleye verenler, kendi menfaat düzeninin yıkılmasından telaşa kapılmaktadırlar.

Birinci Meclis’in önüne cebren ve hileyle girmek, eski Cumhuriyete sahip çıkmak değildir. Bugünkü CHP’nin alakası yoktur.

Türk bayrağını, gazi Mustafa Kemal’i kendilerine siper edenleri esefle gördük. Hipodromda olanlar millet değil miydi? Orada devlet de millet de vardı. Sokağı terörize ederek eylem gerçekleştirdin. Niye yasaklı yerde yapıyorsunuz? Bayramı sizin dışınızda olanlara niçin zehir ediyorsunuz?

8 toplantı yerinin birinde yapabilirdiniz. Demokrasi kurallar manzumesinin işletildiği bir sistemdir. 'Ordu göreve' diye pankart açanlar, bugün askere hakaret ediyor. Bunların anladığı ya işi orduya havale etmek ya da sokağa çıkıp illegal eylem yapmaktır. CHP, milletle birlikte muhalefet yapmayı bir türlü öğrenemedi.

Bunların derdi dün de Cumhuriyet değildi, bugün de değil. Cumhuriyet birilerinin değil, cumhurundur, yani halkındır. Bunların derdi Cumhur olmasa Cumhuriyeti ne güzel idare ederdik. CHP bu anlayıştadır. Bu cumhur, Cumhuriyeti onlara asla teslim etmedi, etmeyecek. Biz cumhuru gerçek anlamda Cumhuriyetle buluşturduk.

'Bunların derdi Cumhuriyet değil'

Bunların derdi dün de Cumhuriyet değildi, bugün de değil. Cumhuriyet birilerinin değil, cumhurundur, yani halkındır.

Bunların derdi; 'Cumhur olmasa Cumhuriyeti ne güzel idare ederdik'. CHP bu anlayıştadır. Bu cumhur, Cumhuriyeti onlara asla teslim etmedi, etmeyecek. Biz cumhuru gerçek anlamda Cumhuriyet'le buluşturduk.

'Şekeri elinden alınmış hırçın çocuk gibi'

CHP Genel Başkanı’nı sorumlu davranmaya, Cumhuriyet’in özüne saygılı davranmaya çağırıyorum. Şekeri elinden alınmış çocuk hırçınlığıyla siyaset yapılmaz. Ana Muhalefet Genel Başkanlığı hiç yapılmaz.

'Bazı köşe yazarlarına hayret ediyorum'

Medyaya tepki gösteren Erdoğan,"Bazı köşe yazarlarına hayret ediyorum. Apo’nun posterlerine izin veriliyor, Atatürk’ün posterine niye izin verilmiyor’ deniyor. Yazıklar olsun. Bu nasıl haddini bilmezliktir. Hipodromda bulunanlar ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterinden başka bir şey taşımadılar, orada birlikte olabilirdik. Siz nasıl olup da kalkıp da nasıl ‘Türk bayrağı, Atatürk posteri engellendi’ diyorsunuz. Bu ayrımcılıktır, bölücülüktür. Bunların derdi kesinlikle Cumhuriyet değil, bunların derdi istismardır. Türk bayrağını da Atatürk’ü de bugüne kadar istismar etmişlerdir. Yalancının mumu yatsıya yanar. Bunların mumu da yatsıya kadar yandı" dedi.

'Bunlar terörist holiganlar'

İstanbul’da düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve bakanlar Binali Yıldırım ile Fatma Şahin yuhalanmasını eleştiren Başbakan Erdoğan, "Güçlü Türkiye imajına zarar veriyor. Bu tür çirkinliği bir kez daha yaptılar. Kadınlar Tenis Şampiyonası’na zemin hazırlandı, imkanlar seferber edildi. Belli bir grup, holigan olarak -bunlar terörist holiganlar- çirkinlikle salonu tahrik ettiler. Dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde canlı olarak veriliyor. Böyle bir seyircinin olduğu ülkeye, şehire olimpiyat verilir mi? Ulus’taki zihniyet hangi zihniyet neyse Sinan Erdem’deki zihniyet de aynı zihniyettir" dedi.