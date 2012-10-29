29 Ekim gerginliği dünya basınında nasıl yankı buldu?

Ankara'daki 29 Ekim yürüyüşüne polisin gaz ve basınçlı suyla müdahale etmesi yurt dışında da yankı buldu. BBC, “Ankara Valiliği’nin yasakladığı halde binlerce kişinin katıldığı ‘29 Ekim Seferberlik Yürüyüşü'ne, polis, Ulus meydanı civarında müdahale etti” dedi. Washington Post da haberinde kutlama yasaklamalarına karşın binlerce laik vatandaşın Ankara’da Cumhuriyet’in kuruluşunu kutladığı duyurdu.

İngiliz yayın kuruşulu BBC, “Ankara'daki 29 Ekim yürüyüşüne polis gaz ve basınçlı suyla müdahale etti” dediği haberinde çeşitli grupların gerginliğe karşın Ulus meydanından eski meclise yürüyüşü sürdürdüğünü belirtirken göstericilerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir, laik kalacak" ve "Tam bağımsız Türkiye" şeklinde sloganlar attıklarına dikkat çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir'deki resmi törenin ardından saat 11.00'de Ulus Meydanı'na gittiğini ve beraberindeki milletvekilleri ile polis barikatını geçerek yürüyüşe katıldığına işaret eden BBC Türkçe Servisi, Ankara Emniyeti'nde bütün izinler iptal edilirken başkentte yaklaşık 5 bin polis görev yaptığını da kaydetti.

'Kafileleler engellendi'

BBC, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 89. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mitinge katılmak için farklı illerden yola çıkan bazı kafileler Ankara'ya girişte engellendi” de dediği haberinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Pazar günü düzenlenen törenlerde bazı illerde çelenk krizi yaşandığına, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bodrum'da Atatürk anıtına protokol dışında çelenk koymak isteyen gruplarla güvenlik güçleri arasında arbede çıktığına Mersin'de CHP il binası önünde toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen bir kaç bin kişilik bir gruba da polis müdahele ettiğine de dikktat çekti.

Washington Post: Hükümetin yasağına rağmen laikler kutluyor

Amerika’da yayınlanan Washington Post gazetesi, kutlama yasaklamalarına karşın binlerce laik vatandaşın Ankara’da Cumhuriyet’in kuruluşunu kutladığı duyurdu.

Gazete haberinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son birkaç yıldır İslam eğilimli hükümet ile laik düzenin bozulması korkusu yaşayan hükümet karşıtlarını bölen bir sembol haline geldiğini savundu.

Hükümetin güvenlik gerekçesiyle pazartesi günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşü yasakladığını ve yürüyüşün yasadışı olduğunu açıkladığını duyuran gazete, Cumhuriyet yürüyüşünün en büyük destekçisinin ana muhalefet partisi olduğunu yazdı.

Washington Post, yürüyüşçülerin Ankara’daki ilk meclisin önünde toplanacaklarını belirterek medyanın Türkiye’nin diğer kentlerinden gelen yürüyüşçülerin hükümet tarafından Ankara’ya girişine izin verilmediğini aktardı.