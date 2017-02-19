Savcılık itiraz etti; Haymana'da çocukları taciz ettiği iddia edilen lise müdürü tutuklandı

Haymana’daki bir lisenin yurdunda kalan erkek öğrencileri tacize uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir gelişme oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli okul müdürü S.K., soruşturmayı yürüten savcının itirazı üzerine dün gece tutuklandı. Okul müdürü S.K, Sincan Cezaevi'ne konuldu.

Hürriyet'ten Mesur Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Haymana'da bir liseye 2014 yılında atanan okul müdürü S.K. hakkında erkek öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Başlatılan soruşturmanın, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler eliyle yürütüldüğü öğrenildi. İddiaya göre BİMER'e başvuran öğrenci sayısı 100 civarında.

Öğrencilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan müdür, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.