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Haymana'da lise müdürünün taciz ettiği iddia edilen çocuklara koruma kararı

Lise müdürünün, mağdur öğrenciler üzerinde baskı kurabileceği düşünülüyor

18 Şubat 2017 13:39

Haymana’da bir lisenin pansiyonunda kalan çocukları taciz ettiği ileri sürülen lise müdürünün mağdurları ‘yönlendirdiği’ iddiaları üzerine, soruşturma savcısı çocuklar için koruma talebinde bulundu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, savcının tutuklama talebine rağmen şüpheli okul müdürü S.K.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, mağdur öğrenciler üzerinde baskı iddialarını gündeme getirdi. Baskı yapıldığı iddiaları üzerine, soruşturmayı sürdüren savcılık harekete geçti. Savcılık, mağdur öğrencilerin koruma altına alınmasını talep etti. Savcılığın koruma talebini Haymana Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili Emniyet birimlerine gönderdiği öğrenildi. 

"Öğrencileri yönlendirmiş"

Soruşturma dosyasına yansıyan mağdur ifadelerinde, idari tahkikat sürecinde müdür S.K.’nın öğrencileri yönlendirdiği iddiası yer aldı.

Bir mağdur öğrencinin savcılık ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: “Müdür bey müfettişler okula geldiği zaman bir arkadaşımıza mesaj göndermiş. İçeriğini tam bilmememle beraber, mesajda, müdürün aleyhine konuşabilecek öğrencilerle konuşup herhangi bir söylemde bulunmamalarını istediğine yönelik ifadeler yer alıyordu. Yine aynı şekilde müfettişlerin okula geldiği gün müdür bey okula gelip bizi topladı. Bizler ile konuşma yaptı. Konuşmada kimlerin böyle bir şey yaptığını söyledi. Ayrıca müdür bey konuşması esnasında bizim 11. sınıflardan aleyhine söylemlerde bulanabilecek kişilerin olacağını söyledi. Yine kendisi bizimle konuşması esnasında duygusal söylemlerde bulunarak ve ayrıca ajitasyon yaparak bizi etkilemeye çalıştı.”

CHP: Bir baskı ortamı seziliyor

CHP Ankara Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Necati Yılmaz da, dün Haymana’ya giderek, soruşturmanın durumu hakkında yetkililerle görüştüler. CHP’li Hakverdi, izlenimlerini şu şekilde paylaştı: “Bu olayda belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, şüpheli okul müdürü ve mağdur öğrencilerin bir kısmının aynı köylü olduğu bilgisi var. Bu kadar yoğun bir akrabalık ilişkisi, soruşturma dosyanın üstünün kapatılması endişesi duymamıza neden oluyor. Bir koruma varsa önüne geçmeye çalışıyoruz. Ancak bir baskı ortamı seziyoruz. Soruşturmayı sürdüren savcı, bütün lehe ve aleyhe delilleri topladığını bize bildirdi. Savcı, dosyaya konulan gizlilik kararının mağdur çocukları korumaya yönelik olduğunu söyledi.”

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