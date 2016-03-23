Savcılık canlı bomba olarak aranan IŞİD'linin dosyasını kapattı mı?

Emniyet’in resmi internet sitesinde IŞİD’in İstanbul’daki saldırısının ardından canlı bomba olarak arandıkları açıklanan Yunus Durmaz, Savaş Yıldız ve Hacı Ali Durmaz’ın isimleri hâlâ yer almıyor. Yunus Durmaz hakkında 2012 yılında “Terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan soruşturma başlatılıp telefonlarının dinlendiği daha sonra da dosyanın kapatıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Beyoğlu’nda IŞİD üyesi Mehmet Öztürk’ün 19 Mart’ta düzenlediği ve 4 yabancının hayatını kaybettiği terör eyleminden sonra emniyet harekete geçti. Terör örgütü IŞİD üyesi oldukları ve sansasyonel eylem planladıkları iddia edilen Savaş Yıldız, Hacı Ali Durmaz ve Yunus Durmaz’ın yakalanması için tüm il emniyet müdürlüklerine talimat verildi. Bu kişilerin IŞİD’e bağlı etkin bir hücre içerisinde oldukları belirtildi. Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın www.terorarananlar.pol.tr uzantılı “Aranan Terörist” sitesinde, bu üç IŞİD’li canlı bombanın isimlerinin halen yer almaması dikkat çekti.

Sitede, kurulduğundan beri yalnızca 21 IŞİD üyesinin isimleri yer alıyor. Bunlardan İlhami Balı ve Adıyaman’daki Dokumacılar grubunun lideri Mustafa Dokumacı kırmızı listede bulunurken, Dokumacı’ya bağlı olan Adıyaman nüfusuna kayıtlı 19 isim ise mavi kategoride kayıtlı. Bu 21 IŞİD’li dışında, Türkiye’nin birçok ilinde aranan hiçbir IŞİD’linin adları sitede yayımlanmadı.

Yarım saat önce kaçmış

Oysa emniyetin, son açıklanan üç ismi aylardan beri bilmesine karşın siteye neden koymadığı soru işareti yarattı. Aranan teröristlerden Savaş Yıldız, 18 Mayıs 2015’te HDP’nin Mersin ve Adana il teşkilatlarına yönelik bombalı saldırının faili olarak aranıyor. IŞİD’in Gaziantep emiri olan Yunus Durmaz hakkında 10 Ekim 2015’te 102 kişinin öldüğü Ankara katliamının kilit ismi olarak yakalama kararı çıkarılmıştı. Durmaz, Antep’te düzenlenen operasyondan yarım saat önce kaçmayı başarmıştı. Durmaz, bu tarihten bu yana her yerde aranıyor.

Öte yandan Yunus Durmaz’ın Gaziantep’te soruşturulurken dosyasının bir dönem kapatıldığı iddia edildi. Buna göre 2012’de Durmaz hakkında “Terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan soruşturma başlatan Gaziantep Başsavcılığı, şüpheliyi dinlemeye aldı. Başsavcılık, 2014 başlarında yapılan yasa değişikliği sonrasında telefon dinlemelerine son verdi ve operasyon yapmadan dosyayı rafa kaldırdı. Bu nedenle Durmaz’ın Antep’teki faaliyetleri deşifre edilemedi ve örgüt yapılanmasını genişletti.