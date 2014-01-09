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Savcı Zekeriya Öz'den Bakırköy atamasına itiraz

Yolsuzluk soruşturmasından sorumlu Savcı Zekeriya Öz, HSYK'nın kendisini İstanbul Başsavcı Vekilliği'nden alarak Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atama kararına itiraz edeceğini açıkladı

09 Ocak 2014 01:56

Arzu Yıldız / Ankara

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 1. Dairesi, yolsuzluk soruşturmasından sorumlu olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ü dün görevden alarak geçici olarak Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atama kararı aldı. T24’e konuşan Zekeriya Öz, geçici atama kararına itiraz edeceğini açıkladı. 

HSYK 3. Dairesi, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, operasyon sonrası göreve atanan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasını başlatan savcı Muammer Akkaş hakkında inceleme yapılmasını kararlaştırdı. Aynı gün içinde, HSYK 1. Dairesi, inceleme izni çıkan üç savcıdan sadece Zekeriya Öz’ün görev yerinin değiştirilmesine karar verdi. Öz’ün geçici atama kararına itiraz edeceği konuşulurken iddiayı Zekeriya Öz’e sorduk. T24’e açıklama yapan Öz, iddiaları doğruladı ve karara itiraz edeceğini söyledi.    

 

Geçici atama kararı nasıl alınıyor? 

 

HSYK’da geçici atama kararının nasıl alındığını HSYK eski üyesi Ali Suat Ertosun’a sorduk. Ertosun, süreci şöyle özetledi: 

“Geçici atamayla ilgili tedbir kararı 2. Daire bünyesinde veriliyor. Ardından bu karar 1.Daire’ye bildiriyor. 1. Daire’nin, 2. Daire’nin kararına itiraz hakkı bulunmuyor. 1. Daire sadece görev yerini belirleyebiliyor.”

 

Ertosun: İbretle izliyorum

 

17 Aralık 2013’te başlayan operasyon sonrası yaşananları da değerlendiren Ertosun, sürece dair “İbretle izliyorum” dedi. Ertosun, yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasını başlatan Savcı Muammer Akkaş’ın Çağlayan Adliyesi’nin önünde yaptığı basın açıklamasını “tasvip etmediğini” söylerken Akkaş’ın “hoş görülebileceğini” de belirtti. Ertosun’un sürece dair değerlendirmeleri şöyle:  

“(Muammer Akkaş’ın) Yaptıklarını tasvip etmiyorum. Ama o kadar sıkışmış ki o da isyan ediyor. ‘Ben haksızlığa tahammül edemiyorum’ diye feryadı figan ediyor. Hoş görülebilir mi? Hoş görülebilir. Adalet arayan bir insan hoş görülmeli. Kim adaletin peşindeyse ona hoşgörüyle bakılmalıdır. Öte yandan Savcı Öz’ün özel hayatı hedef alınıyor, onuru, şerefi ve mesleki haysiyetine saldırılıyor. Kendisinin açıklama yapmak için HSYK’dan izin almasının dahi gerekli olmadığını düşünüyorum. Savcılık istihbarat müdürünün ifadesini almak istiyor, emniyet göndermem diyor. İbretle seyrediyorum.”

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra dün İzmir’de de gerçekleşen yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili süreç konusunda Ertosun, “Tedbir kararı alıyor, o müzakere gönderilmiyor, gözaltı kararı uygulanmıyor. Adli Kolluk görevini yerine getirmiyor. Hukuka hepimizin ihtiyacı var” dedi. Ertosun, HSYK’nın yapısının değişikliğine ilişkin kanun teklifi konusunda da “Domino haline getirmek amaçlanıyor” ifadesini kullandı. 

 

Eski HSYK Başkan Vekili: HSYK neden değiştiriliyor?

 

Eski HSYK Başkanvekili Kadir Özbek de HSYK’nın yapısına ilişkin kanun değişikliği hakkında “Bu konuda tek bir şey söyleyebilirim. Neden değiştiriliyor? Bunun cevabı önemli” dedi.

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