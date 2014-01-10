T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Zekeriya Öz atandığı Bakırköy Adliyesi'ne gitmedi

Zekeriya Öz, görev değişikliği ile ilgili itiraz hakkı olduğunu yeni öğrendiğini konuyu değerlendireceğini ifade etti

10 Ocak 2014 12:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Zekeriya Öz, yeni görev yerine dün gitmedi.
Savcı Öz, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan dün akşam saat 17.30 sıralarında ayrıldı. Öz, adliyeden ayrılırken basına görüntü vermemek için otoparktan çıktı.
Cem Dursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Zekeriya Öz, yeni görev yerine dün gitmedi. Diğer yandan, Başsavcı vekili Öz’ün bugün de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geleceği öğrenildi.
Görev değişikliğine itiraz edip etmediği yönündeki soruya ise Öz, itiraz hakkı olduğunu yeni öğrendiğini konuyu değerlendireceğini ifade etti.
Bu arada dün gün boyu adliyenin 4. kattaki odasında bulunan Başsavcı vekili Zekeriya Öz, vedalaşmak için gelen hakim savcı ve adliye çalışanlarını ağırladı.

ETİKETLER

istanbul cumhuriyet başsavcı vekilibakırköy cumhuriyet başsavcı vekilizekeriya özçağlayanistanbulcumhuriyetbaşsavcısavcıadliye sarayıadliyegörevdeğişiklikotopark

İlgili Haberler

Erdoğan: Öz ile görüşmesi için 2 kişi gönderdiğim tümüyle iftira

Başbakanlık kaynakları, Zekeriya Öz’ün Başbakan'ın kendisi ile görüşmesi için iki kişiyi yolladığına dair iddiaları yalanladı

Zekeriya Öz'e giden isim Ombudsman Nihat Ömeroğlu muydu?

Zekeriya Öz’ün Başbakan Erdoğan tarafından kendisiyle görüşmek üzere gönderildiğini söylediği ismin Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu olduğu ileri sürülüyor...

Hakim ve savcılar ‘Zekeriya Öz’e gönderilen 2 kişiyi’ tartışıyor

Zekeriya Öz’ün, 'İki kişi geldi, ‘Başbakan’dan özür dile, soruşturmayı durdur’ dedi' açıklaması, hakim ve savcılar arasında tartışma konusu oldu

Savcı Zekeriya Öz'den Bakırköy atamasına itiraz

Yolsuzluk soruşturmasından sorumlu Savcı Zekeriya Öz, HSYK'nın kendisini İstanbul Başsavcı Vekilliği'nden alarak Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atama kararına itiraz edeceğini açıkladı

Ombudsman Nihat Ömeroğlu: Savcı Zekeriya Öz ile görüştük, ama beni Başbakan'ın görevlendirdiği doğru değil

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu: Zekeriya Öz'ün iddia ettiği hususlar bir araya geldiğimizde konuşulmadı, Başbakan tarafından görevlendirilmem, 'soruşturmayı kapatın' demem asla söz konusu değildir!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24