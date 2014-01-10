Savcı Zekeriya Öz atandığı Bakırköy Adliyesi'ne gitmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Zekeriya Öz, yeni görev yerine dün gitmedi.

Savcı Öz, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan dün akşam saat 17.30 sıralarında ayrıldı. Öz, adliyeden ayrılırken basına görüntü vermemek için otoparktan çıktı.

Cem Dursun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Zekeriya Öz, yeni görev yerine dün gitmedi. Diğer yandan, Başsavcı vekili Öz’ün bugün de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geleceği öğrenildi.

Görev değişikliğine itiraz edip etmediği yönündeki soruya ise Öz, itiraz hakkı olduğunu yeni öğrendiğini konuyu değerlendireceğini ifade etti.

Bu arada dün gün boyu adliyenin 4. kattaki odasında bulunan Başsavcı vekili Zekeriya Öz, vedalaşmak için gelen hakim savcı ve adliye çalışanlarını ağırladı.