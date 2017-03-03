Savcı: Yurtta Sulh Konseyi 38 kişinden oluşuyor; 27 Mayıs darbesinden etkilenmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nı basan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak, Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Mahkemeye sunulan iddianamede Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. Toplamda 221 şüphelini yer aldığı iddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi'nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi hariç 38 kişiden oluştuğu belirtildi. Ayrıca darbecilerin 27 Mayıs darbesinden etkilendiği iddia edildi.
İşte Yurtta Sulh Konseyi üyeleri
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimini yönettiği ileri sürülen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin tespit edildiği belirtildi.
1- Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral, Yüksek Askeri Şura Üyesi
2- Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral, Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı
3- Ahmet Özçetin: Hava Kurmay Albay, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı
4- Ali Kalyoncu: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel İşlem Daire Başkanı
5- Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jadarnam Komando Tugay Komutanı (Çakırsöğüt)
6- Ali Yazıcı: Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri
7- Bilal Akyüz: Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü
8- Cemil Turhan: Kurmay Albay, Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü
9- Doğan Öztürk: Kurmay Albay, Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürü
10- Erhan Caha: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı
11- Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay, 28. Mekanize Tümen Komutanlığı’nda Tabur Komutanı (Mamak)
12- Fırat Alakuş
13- Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş
14- Tuğgeneral Hakan Evrim
15- Halil Gül
16- İlhan Talu
17- Kubilay Selçuk
18- Tümgeneral Mehmet Dişli
19- Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç
20- Mehmet Şahin
21- Muhsin Kutsi Barış
22- Murat Aygün
23- Murat Koçyiğit
24- Mustafa Barış Avıalan
25- Muzaffer Düzenli
26- Orhan Yıkılkan
27- Osman Kardal
28- Osman Kılıç
29- Osman Ünlü
30- Ömer Faruk Harmancık
31- Özcan Karacan
32- Özkan Aydoğdu
33- Ramazan Gözel
34- Savaş Kabaklı
35- Semih Terzi
36- Sinan Sürer
37- Turgay Sökmen
38- Ünsal Coşkun
Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 15 Temmuz'da yaşananlar kamerada: