Savcı: Yurtta Sulh Konseyi 38 kişinden oluşuyor; 27 Mayıs darbesinden etkilenmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nı basan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak, Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Mahkemeye sunulan iddianamede Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. Toplamda 221 şüphelini yer aldığı iddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi'nin Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi hariç 38 kişiden oluştuğu belirtildi. Ayrıca darbecilerin 27 Mayıs darbesinden etkilendiği iddia edildi.

İşte Yurtta Sulh Konseyi üyeleri

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimini yönettiği ileri sürülen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin tespit edildiği belirtildi.

1- Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral, Yüksek Askeri Şura Üyesi

2- Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral, Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı

3- Ahmet Özçetin: Hava Kurmay Albay, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı

4- Ali Kalyoncu: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel İşlem Daire Başkanı

5- Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jadarnam Komando Tugay Komutanı (Çakırsöğüt)

6- Ali Yazıcı: Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri

7- Bilal Akyüz: Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü

8- Cemil Turhan: Kurmay Albay, Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü

9- Doğan Öztürk: Kurmay Albay, Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürü

10- Erhan Caha: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı

11- Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay, 28. Mekanize Tümen Komutanlığı’nda Tabur Komutanı (Mamak)

12- Fırat Alakuş

13- Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş

14- Tuğgeneral Hakan Evrim

15- Halil Gül

16- İlhan Talu

17- Kubilay Selçuk

18- Tümgeneral Mehmet Dişli

19- Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç

20- Mehmet Şahin

21- Muhsin Kutsi Barış

22- Murat Aygün

23- Murat Koçyiğit

24- Mustafa Barış Avıalan

25- Muzaffer Düzenli

26- Orhan Yıkılkan

27- Osman Kardal

28- Osman Kılıç

29- Osman Ünlü

30- Ömer Faruk Harmancık

31- Özcan Karacan

32- Özkan Aydoğdu

33- Ramazan Gözel

34- Savaş Kabaklı

35- Semih Terzi

36- Sinan Sürer

37- Turgay Sökmen

38- Ünsal Coşkun

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 15 Temmuz'da yaşananlar kamerada: