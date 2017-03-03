T24 LogoT24 Logo
Gündem

15 Temmuz ana iddianamesinden: Hareketlilik, 27 Aralık 2015'te başladı

İddianamede Fethullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer aldı

03 Mart 2017 15:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'ı basan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak, Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. İddianameye göre darbe girişimi hazırlıkları 27 Aralık 2015'te başladı. 

15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 kişinin de olduğu 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi.

Savcı: Yurtta Sulh Konseyi 38 kişinden oluşuyor; 27 Mayıs darbesinden etkinlenmişler

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapsi istendi.

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 15 Temmuz'da yaşananlar kamerada:

ETİKETLER

darbe girişimihareketlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24