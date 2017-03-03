15 Temmuz ana iddianamesinden: Hareketlilik, 27 Aralık 2015'te başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'ı basan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak, Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. İddianameye göre darbe girişimi hazırlıkları 27 Aralık 2015'te başladı.

15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 kişinin de olduğu 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi.

Savcı: Yurtta Sulh Konseyi 38 kişinden oluşuyor; 27 Mayıs darbesinden etkinlenmişler

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapsi istendi.

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 15 Temmuz'da yaşananlar kamerada: