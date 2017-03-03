15 Temmuz ana iddianamesinde 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapis istemi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 kişinin de olduğu 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede 38 kişi hakkında 2 bin 988'er kez müebbet hapsi istendi.
221 şüpheliden biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. Şüphelilerden 199'u tutuklu, 8'i adli kontrol şartıyla serbest.
1 numaralı şüpheli Fethullah Gülen
15 Temmuz Darbe Girişimi Ana Davası kapsamında yazılan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Yurtta Sulh Konseyi tamamen askerlerden oluşuyor. Darbeciler için ‘asker elbisesi giyen teröristler’ denildi.
İddianameye göre darbe girişimi 27 Aralık 2015’te başladı. Girişim 60 darbesiyle benzerlik taşıyor. Adil Öksüz darbeci askerle toplantılar yaptı.
İddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen sanıklar için rekor ceza istendi. 38 sanığa 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezası talep edildi. Örgüt lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu 15 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.
Erdoğan hem mağdur hem davacı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hem mağrdur hem davacı olarak iddianamede yer aldı. Davacılar arasında kuvvet komutanları da bulunuyor.
2 bin 988'er kez müebbet hapsi istenen 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri şöyle:
1-Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral, Yüksek Askeri Şura Üyesi
2-Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral, Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı
3-Ahmet Özçetin: Hava Kurmay Albay, 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı
4-Ali Kalyoncu: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel İşlem Daire Başkanı
5-Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jadarnam Komando Tugay Komutanı (Çakırsöğüt)
6-Ali Yazıcı: Kurmay Albay, Cumhurbaşkanlığı Başyaveri
7-Bilal Akyüz: Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü
8-Cemil Turhan: Kurmay Albay, Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü
9-Doğan Öztürk: Kurmay Albay, Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürü
10- Erhan Caha: Tuğgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı
11-Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay, 28. Mekanize Tümen Komutanlığı’nda Tabur Komutanı (Mamak)
12-Fırat Alakuş
13-Gökhan Şahin Sönmezateş
14-Hakan Evrim
15-Halil Gül
16-İlhan Talu
17-Kubilay Selçuk
18-Mehmet Dişli
19-Mehmet Partigöç
20-Mehmet Şahin
21-Muhsin Kutsi Barış
22-Murat Aygün
23-Murat Koçyiğit
24-Mustafa Barış Avıalan
25-Muzaffer Düzenli
26-Orhan Yıkılkan
27-Osman Kardal
28-Osman Kılıç
29-Osman Ünlü
30-Ömer Faruk Harmancık
31-Özcan Karacan
32-Özkan Aydoğdu
33-Ramazan Gözel
34-Savaş Kabaklı
35-Semih Terzi
36-Sinan Sürer
37-Turgay Sökmen
38-Ünsal Coşkun
Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda 15 Temmuz'da yaşananlar kamerada