Savcı, tacize uğrayan 8 yaşındaki çocuk için bekaret testi istedi!

Diyarbakır’da cinsel istismar iddiasını soruşturan savcı, 8 yaşındaki S.A. adlı kızı hastaneye sevk ederek tecavüze uğrayıp uğramadığına ilişkin rapor istedi.

Diyarbakır’da geçen 19 Şubat’ta Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran C.A., 10 yaşındaki oğlu H.A.,ile 8 yaşındaki kızı S.A.’yı çay şekeri vermesi için komşusuna gönderdiğini, bir süre sonra oğlunun eve yalnız döndüğünü, bir adamın kız kardeşini kaçırdığını söylediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi. Hareket geçen polis küçük kızı bir sokaktabir kişi ile birlikte yürürken buldu. Kızın yanındaki 25 yaşındaki İ.G.’yi gözaltına alan polis, bunun üzerinde bir bıçak buldu. Polis merkezine götürülen şüphelinin, bazı fotoğrafları silmeye çalıştığı fark edilince cep telefonuna el konuldu. Daha sonra psikolog eşliğinde ifadesi alınan kızı ağabeyi H.A. eve döndükleri sırada bir kişinin yanlarına geldiğini belirterek, "Yanımıza yaklaşarak kardeşime adını sordu. Bizimle birlikte apartmana geldi ve kardeşime okul harçlığı vereceğini söyledi. Bana eve gitmemi söyledi. Hırsız olduğundan şüphelendim. Hemen eve gidip anne ve babama olayı anlattım" dedi.





'Çıplak kadın ve adamın doktorculuk oynadığı film izletti'





Çocuk İzlem Merkezi’nde psikolog eşliğinde ifadesi alınan mağdur çocuk S.A. ise "Annem beni ve ağabeyimi komşuya şeker vermek için gönderdi. Eve dönerken çirkin bir adam yarnımıza geldi ve ismimizi sordu. Sanra bana birşey söyleceğini söyledi. ’Üzerimde bozuk para var. Onu sana vereyim. Üzerimde 5 TL var gel bakkalda birlikte bozalım’ dedi. Beraber yürümeye başladık. Başka caddedeki uzakta olan bir kulübeye beni götürdü" dedi. S.A., şüphelinin kendisini dudağından öptüğünü, taytını dizine kadar indirdikten sonra iç çamaşırımı yırttığını, kendi fermuarını açarak tacizde bulunduğunu, cep telefonundan çıplak kadın ve adamın doktorculuk oynadığı ve birbirlerine dokunduğu film izlettiğini söyledi.





'Küpeleri hoşuma gitmişti'





Gözaltında ifade veren İ.Ş., olay günü arkadaşları ile birlikte alkol aldığını belirterek, eve doğru yürürken sokakta biri ağlayan iki küçük çocuğu gördüğünü söyledi. İ.Ş. ifadesinde şöyle dedi:



"Ağlayan kıza küpelerinin ne kadar güzel olduğunu söyleyip bana vermesini istedim. Küpeleri vermeyince uzaklaştım. 15 dakika sonra polisler beni yakaladı. Çocuğa cinsel temasta bulunmadım, o niyetle yaklaşmadım ve taciz etmedim. Sadece sevmek amaçlı yanağına dokundum. Amacım cinsel istismar değildi. Sadece yanağına dokunarak kızı sevdim. Kapının önünde 5-10 dakika çocuğu sevdim. Çocuğu öpmedim ve yanağı dışında dokunmadım. Oradan ayrılınca polis beni yakaladı. Çocuğu bir yere götürmedim. Cinsel organımı çıkarıp çocuğa sürtmedim, görüntü izletmedim."



İ.Ş., tutuklama istemi ile sevk edildiği 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde ’Çocuğun nitelikli cinsil istismarı’ suçundan tutuklandı.





Bekaret testine gönderildi





Soruşturmayı yürüten savcılık daha sonra küçük kızın giysileri ve sanıktan kan örnekleri alınıp karşılaştırılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmesine karar verdi. 23 Şubat tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazan savcı Umut İnci, 8 yaşındaki mağdurun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini istedi. Savcı, mağdurun bakire olup olmadığı, anal ve vajinal yoldan cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı, vücudunda darp ve cebir izi olup olmadığı konusunda doktor raporu aldırılmasını talep etti. Savcı İnci, mağdurun kan örnekleri, anal ve vajinal svaplarının da alınmasını istedi. Olayla ilgili Savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.