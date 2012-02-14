Savcı Sarıkaya'ya bir darbe de HSYK'dan

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT'çileri şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdıktan sonra KCK soruşturmasından alınan özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında HSYK da inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. dairesi, geçtiğimiz hafta Mit Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’i KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında inceleme başlattı.

İfade çağrısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yetkisini atığı’ gerekçesiyle görevden alınan savcı Sarıkaya hakkında HSYK üç başlık altında inceleme yaptıracak.

HSYK’nın görevlendirdiği iki müfettiş, savcı Sarıkaya’nın MİT görevlileri hakkında işlem yaparken ‘Usul yönünden hata yapıp yapmadığına’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal edip etmediğne’ ve ‘başsavcıya haber vermeyerek yetkisini aşıp aşmadığına’ bakacak.

Savcı Sarıkaya’nın ifadesini alacak olan müfettişler eğer gerek görürse HSYK’ya soruşturma açılması yönünde rapor verecek ve Kurul da savcı hakkında soruşturma başlatacak.