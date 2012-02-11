HSYK: Sarıkaya'yı Cumhuriyet Başsavcılığı görevden aldı

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturma dosyasının, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'dan alınması işleminin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir tasarrufu olduğunu söyledi.

Okur, yaptığı açıklamada, Cuma günü akşamına kadar Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya hakkında bir şikayet dilekçesinin HSYK'ya gelmediğini belirtti.

İbrahim Okur, ''HSYK'da soruşturmayı yürüten savcılara ilişkin herhangi bir işlem yok. Cuma akşamına kadar herhangi bir şikayet dilekçesi de gelmedi. Savcıların soruşturmadan alınma işlemi tamamen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tasarrufudur'' diye konuştu.