T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK: Sarıkaya'yı Cumhuriyet Başsavcılığı görevden aldı

HSYK görevden alınan Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya için, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıdır bize herhangi bir şikayet gelmedi'' dedi

11 Şubat 2012 19:53

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturma dosyasının, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'dan alınması işleminin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir tasarrufu olduğunu söyledi.

Okur, yaptığı açıklamada, Cuma günü akşamına kadar Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya hakkında bir şikayet dilekçesinin HSYK'ya gelmediğini belirtti.

İbrahim Okur, ''HSYK'da soruşturmayı yürüten savcılara ilişkin herhangi bir işlem yok. Cuma akşamına kadar herhangi bir şikayet dilekçesi de gelmedi. Savcıların soruşturmadan alınma işlemi tamamen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tasarrufudur'' diye konuştu.

 

ETİKETLER

HSYK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24