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Savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinde karar çıktı

Savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai'de tatil yaptığı iddiaları ile ilgili yapılan haberlere açtığı dava takipsizlikle sonuçlandı

17 Mart 2014 14:32

İşadamı Ali Ağaoğlu'nun sponsorluğunda Dubai'de tatil yaptığı iddia edilen savcı Zekeriya Öz'ün Sabah'a açtığı davada takipsizlik kararı çıktı.

Zekeriya Öz, Sabah gazetesinin yaptığı haberle ilgili kendisine ait kişisel verilerin yasa dışı elde edildiğini, bu verilerin çarpıtılarak verildiğini, olumsuz algı yaratılmak suretiyle haber yapıldığını öne sürüp suç duyurusu yapmıştı.

 

'İftira, tehtid ve hedef gösterme suçu oluşmadı'

 

Savcılık kararında, Öz'ün iddia ettiği gibi iftira, tehdit ve terör örgütüne hedef gösterme suçlarının oluşmadığı vurgulandı.

Haberi kaleme alan Sabah Haber Koordinatörü Şaban Arslan ise haberi müştekinin kişiliğinden dolayı değil, kamu görevlisi olması nedeni ile yaptığını belirterek, "17 Aralık'tan 2 ay gibi kısa bir süre önce müştekinin hakkında soruşturma yürüttüğü bir kişinin parası ile tatil yapması, kamuoyunu ilgilendirir. Müştekiye yönelik hakaret ve iftira amacıyla hareket etmedim. Müştekinin kişisel verilerini yayınlamadık" dedi.

 

Ali Ağaoğlu'nun belgeleri mahkemeye sunması dikkat çekti

 

Tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu savcı Öz'ün Dubai'de şirketi tarafından misafir edildiğine ilişkin belgeleri savcılığa sundu. Savcılık da Öz'ün suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında, dosyadaki fatura ve belgeler kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

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