Savcı Özgür Gündem'de '1 gün' için 14 yıl talep etti!

Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu, Emine Beyza Üstün, Ahmet Aziz Nesin ve İnan Kızılkaya hakkında 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı, Emine Beyza Üstün, İnan Kızılkaya ve Ahmet Aziz Nesin hakkında ‘suç ve suçluyu övmek, suça tahrik, terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Habertürk’ün haberine göre Nesin hakkındaki iddianame terör suçlarına bakmakla görevli İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkmesi'ne diğer şüpheliler hakkındaki iddianame ise 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Soruşturma Savcısı Eşref Durmuş tarafından hazırlanan iddianamede Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Rasime Şebnem Korur), gazeteci-yazar Ahmet Aziz Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu "şüpheli" olarak yer aldı. Şüphelilerin "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisleri talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve onaylanan üç ayrı iddianame Ağır Ceza Mahkemelerine gönderildi. İddianameler kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.