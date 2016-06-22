Star yazarı Özgür Gündem tutuklamalarını savundu: PKK'nın gazetesi, bu kadar özgürlük bize fazla!

Star yazarı Ersoy Dede, Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmenlerinden Adli Tıp Uzmanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) ve Evrensel yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü(RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazeteci/Yazar Ahmet Nesin'in tutuklanmasını savundu. "Kim ki benim askerime polisime “düşman” diyen haberler yazar. Kim ki vatan evlâtlarını şehit eden teröristi kahraman gibi gösteren yayınlar yapar. Terör örgütünü ve terörizmi kutsar. O benim için artık 'düşman' kampındadır" diyen Dede, "Bu durum; ne gazetecilikle, ne basın hürriyetiyle ne bir başka şeyle izah edilebilir. Özgür Gündem, bu topraklarda yayın yapan bir PKK gazetesidir. Ve ona dönük sınırlı ilk hukuki müdahalede ‘basın hürriyeti goygoyu’ başlıyor. Bu kadar özgürlük bize fazla" ifadelerini kullandı.

Dede'nin Star'da "Terör örgütünün gazetesi olabilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’in nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin tutuklanması üzerinden fırtınalar kopartılıyor..

Mesele getirilip getirilip ‘basın hürriyeti’ çerçevesine sokuluyor..

Ve bunun üzerinden bir operasyon çekiliyor..

Bugün sahte kahramanlar çıkmış ortaya..

“Ben de nöbetçi genel yayın yönetmeniyim” diye..

Bakın çok açık söylüyorum..

Kim ki benim askerime polisime “düşman” diyen haberler yazar..

Kim ki vatan evlâtlarını şehit eden teröristi kahraman gibi gösteren yayınlar yapar..

Terör örgütünü ve terörizmi kutsar..

O benim için artık “düşman” kampındadır..

Bu durum; ne gazetecilikle, ne basın hürriyetiyle ne bir başka şeyle izah edilebilir.

Anlaşılsın diye örnek vermek isterim..

Özgür Gündem, bu topraklarda yayın yapan bir PKK gazetesidir..

Yanlış anlaşılmasın..

Gazete, ‘PKK’yı öven bir gazetedir’ demiyorum..

Doğrudan PKK’nın hedeflerine hizmet eden bir yayın politikasını sürdürür..

Yoksa mesela, BirGün paçavrası PKK’yı över..

Cumhuriyet de öyle..

Ama Özgür Gündem, bizzat Kandil tarafından yayınlanan bir bültendir..

Özgürlükler ülkesi ABD’ye bakın...

El Kaide propagandası yapan bir gazete hayal edin orada..

Daha hayal ederken tutuklandınız değil mi?

Fransa’da “DAEŞ’i de anlamak lazım” diye bir yazı yazın bakalım herhangi bir gazetede..

Herhalde ‘çıldırmış’ diye düşünürler..

Ama bu memlekette PKK’nın bir gazetesi var..

Ve ona dönük sınırlı ilk hukuki müdahalede ‘basın hürriyeti goygoyu’ başlıyor..

Bu kadar özgürlük bize fazla..