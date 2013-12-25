'Savcı Öz, rüşvet delillerini tutanakla güvence altına aldı'

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında koordinatör olarak görev yapan Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün, geçen hafta denetime gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde şüphelilere sorulacak soruların ve tape çözümlerinin değiştirilmesi ihtimali üzerine orijinal kayıtları aldığı öğrenildi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne denetime giden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün akşam vakti aniden yaptığı ziyaretin sebebi ortaya çıktı. Zaman gazetesinden Göksel Genç'in haberine göre, Öz’ün, şüphelilere sorulacak soruların ve tape (bant) çözümlerinin değiştirilmesi ihtimali üzerine orijinal kayıtları aldığı öğrenildi. Savcı Öz’ün şüphelilere ait dinlemelerin bulunduğu ses kayıtlarının kopyasını polis şeflerine bıraktıktan sonra orijinal kayıtları tutanak halinde mühürlü zarfla muhafaza altına aldığı belirtildi. Basın yayın organlarında yer alan ses kayıtlarının değiştirildiği veya ekleme yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten savcılık kaynakları, orijinal ses kayıtlarının mahkemede dinletildiğinde ekleme yapılıp yapılmadığının ortaya çıkacağını aktardı. Öte yandan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına girişinin yasaklandığını iddia etti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başsavcılık, böyle bir yasak konmadığını ve konamayacağını bildirdi.

'Foseptik çukurunda gezenlerin ağzı kokuyor'

Kamuoyunun Ergenekon davasının savcısı olarak tanıdığı Savcı Zekeriya Öz, şu sıralar koordinatör olarak çalıştığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından dolayı gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Öz, hakkında günlerdir yapılan iftiralara, kişisel Twitter hesabından cevap verdi. Öz, attığı tweet’te soruşturmadaki suç delillerinin açıklığını ima ederek, suça bulaşanlar için “Foseptik çukurunda gezenler” tabirini kullandı. Öz, “Bazıları foseptik çukurunda gezenlerin yalanlarını yazdıkları için ağızları kokuyor. İftiranın kokusu öbür dünyada çıkmaz.” yazdı.

Çolakkadı savcıları izlemeye aldı

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’nın, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yürüten 4 savcının katlarında bulunan kamera kayıtlarını incelettiği ileri sürüldü. Savcıların odalarına kimlerin girip çıktığını öğrenmek için Çolakkadı’nın bu şekilde bir yönteme başvurduğu iddia edildi. Öte yandan rüşvet soruşturmasında aralarında bakan çocuklarının da bulunduğu şüphelilerin sorgulanacakları akşam, mahkemenin önünde Turan Çolakkadı’nın korumalarından birinin beklediği görülmüştü. Çolakkadı’nın sorgulamayı yapacak mahkemeyi bu şekilde baskı altına almaya çalıştığı öne sürüldü.