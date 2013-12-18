Tayyar ile Savcı Öz Twitter'dan atıştı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter'da, "Zekeriya Öz dün gazetecileri toplayıp Başbakan için 'Allahsız' diyor! Ergenekon'da dua alan Öz ne oldu da böyle yoldan çıktı?" yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ise böyle bir şey demediğini yazdı.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter'da, "Zekeriya Öz dün gazetecileri toplayıp Başbakan için 'Allahsız' diyor! Ergenekon'da dua alan Öz ne oldu da böyle yoldan çıktı?" yazdı.

'Böyle bir üslubum olamaz'

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz de attığı şu twitle yanıt verdi: "Benim böyle bir üslubum olmaz televizyonda konuşurken bizim Allahımız var denince diğerlerinin yok mu diye espiri yapmıştım", "Bu ifademi nasıl bu şekilde yazdığınızı da siz izah edin" ve "Asla demedim yalan bir sürü gazeteci vardı öyle demediğim aşikardır."