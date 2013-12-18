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HSYK: Zekeriya Öz yerinde kaldı

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet davası dosyasının Zekeriya Öz'den alındığı haberlerini yalanladı

18 Aralık 2013 17:17

Yolsuzluk operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ün dosyadan alındığı iddiası ile ilgili Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan açıklama geldi. Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün yerinde olduğu açıklaması yapıldı.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu,  yolsuzluk ve rüşvet davası dosyasının Zekeriya Öz'den alındığı haberlerini yalanladı.

Soruşturmaya ek savcı görevlendirilmesinin ardından savcıların koordinasyonunu yürüten Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün dosyadan alındığı ileri sürülmüştü. Dosyaya Başsavcı Turan Çolakkadı bakacağı iddia ediliyordu.

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