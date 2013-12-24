AKP'li Tayyar: Başsavcılık, Zekeriya Öz'ün emniyete girişini yasakladı!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ün emniyet ofisine girişinin yasaklandığını yazdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına ilişkin dosyayı sızdırmak suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Emniyeti göndermedi.
Yaşanan bu olayın ardından AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ü hedef alan ‘tweet’ler attı. Twitter'dan peş peşe mesaj atan Şamil Tayyar, Öz'ün emniyet ofisine girişinin yasaklandığını iddia etti.
İşte Tayyar'ın o mesajları:
-İstihbarat müdürü hakkındaki soruşturma kararı, başbakanın tepki gösterdiği tespihli görüntü içindir. Savcı Öz, Başbakan’a savaş ilan etti.
-Sayısız dökümanın sızdırılmasına sessiz kalan savcının soruşturmayı doğrudan ilgilendirmeyen görüntü için harekete geçmesi intikam amaçlıdır
-Öz'ün emniyet baskının sırrı ortaya çıktı; önceden hazırladığı 550 sayfalık 4 bakan hakkındaki korsan fezlekeyi müdürlere imzalatmak istemiş.
-UYAP'a yüklenen korsan fezlekenin yayılması için şifre dağıtılmış
-17 Aralık operasyonuna konu savcılık soruşturmasının 26 Ekim'de sonlandırıldığı ortaya çıktı. 52 gün neden beklendi? Gerekçe dersane mi
-Soruşturmayı hukuk bağlamından çıkarıp intikam davasına dönüştüren savcı Öz'ün emniyet ofisine girişi başsavcılıkça yasaklandı.
-Soruşturmanın yürütüldüğü emniyet ofisine sadece ilgili savcılar girebiliyor. Son