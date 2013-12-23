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Zekeriya Öz'ün Emniyet denetiminin nedeni delilleri korumak mı?

Operasyonun 3. gününde İstanbul Emniyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren savcı Zerekiya Öz'ün, bakanların telefon görüşmesi kayıtlarının değiştirilmesini engellediği öne sürüldü

23 Aralık 2013 23:37

Yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz, geçtiğimiz perşembe akşamı İstanbul Emniyeti'ne gelmiş, 2 saat kaldıktan sonra gazetecilere açıklama yapmadan ayrılmıştı. Zekeriya Öz'ün, yeni atanan müdürleri denetlediği iddia edilmişti

radikal.com.tr'de yer alan haberde, Öz'ün, bakanların çocuklarıyla olan telefon görüşmelerinin tapelerinde değişiklik yapılacağı ihbarı aldığı ve bunu engellemek için tutunak tutturduğu ileri sürüldü. Haberde, soruşturmayı yürüten şube müdürleri ve sorgulamayı yapan görevlilerle bizzat görüşen Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün ‘şüphelilere sorulacak soruların’ mühürlü bir örneğini alarak tutanak tuttuğu bildirildiği belirtildi.

Öz, soruların değiştirilmesi halinde sorumlular hakkında adli işlem yapacağını da söylediği iddia edildi. 

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