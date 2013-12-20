Savcı Zekeriya Öz'den yeni polis müdürlerine denetim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Öz'ün, İstanbul Emniyet'ine gelme nedeninin, soruşturma yapan polislere yeni atanan müdürlerin baskı yapıp yapmadığını denetlemek olduğu ileri sürüldü.

Radikal'den İsmail Sağıroğlu'nun haberine göre, Öz, akşam saatlerinde korumalarıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Büyük yolsuzluk soruşturmasının koordinatör savcısı olan Zekeriya Öz, akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Gazetecilerin "Niye geldiniz efendim" sorusu üzerine Öz, "Niye geldiğim belli değil mi?" diyerek hızla B.Blok'ta bulunan Organize ve Mali Şube Müdürlüğü'ne gitti.

Öz'ün ziyaretinin nedeninin, soruşturmaya yeni atanan müdürleri denetlemek olduğu ileri sürüldü.

Zekeriya Öz, Emniyet'te bir buçuk saat kaldı, ayrılırken açıklama yapmadı.