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Zekeriya Öz: Bazıları foseptik çukurunda gezenlerin yalanlarını yazıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz, Twitter'dan 'iftira' mesajı yayımladı

24 Aralık 2013 20:20

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına nezaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz, Twitter'dan "iftira" mesajı yayımladı. Öz, yayımladığı  mesajda "İftiranın kokusu öbür dünyada da çıkmaz" ifadesine yer verdi.

Yolsuzluk operasyonunun ardından operasyon etrafında şekillenen "paralel devlet" tartışmalarında adı sıkça geçen Zekeriya Öz, Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bazıları foseptik çukurunda gezenlerin yalanlarını yazdıkları için ağızları kokuyor. İftiranın kokusu öbür dünya da çıkmaz."
 

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