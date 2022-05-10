Savcı, "Kadir gecesinde rakılı fotoğraf" paylaşan eski Pegasus çalışanı için tutuklama istemiş!

Kadir gecesi, kişisel sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla içki masası fotoğrafı paylaştığı için işinden olan ve hakkında soruşturma başlatılan Pegasus çalışanı O.T. ifade vermeye gittiği savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.T. ifadesinde, “İşimi kaybettim. Halen korkuyorum ve tanımadığım telefonlara cevap veremiyorum” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından “Kadir Gecesi özel” ifadesiyle diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte rakı masasında çekildikleri fotoğrafı paylaşmasının ardından işten çıkarılan Pegasus Havayolları çalışanı dün güvenlik şubeye giderek ifade verdi.

Diken'den Tuğba Özer'in haberine göre; O.T. ifadesinde, “Amacım İslam dinini ve inananları rencide etmek, galeyana getirmek ve hakaret asla olamaz. Alkollü olmamın etkisiyle bu notu paylaştığımı düşünüyorum. Böyle bir konuyla gündeme geldiğim için çok üzgün ve pişmanım. İşimi kaybettim. Halen korkmaktayım ve tanımadığım telefonlara cevap veremiyorum. Kapalı hesabımdan paylaşımı dışarı sızdıran arkadaşım kimse beni toplumun önüne attı" dedi.

Emniyet ifadesinin ardından savcılıkta da ifadesi alınan Pegasus çalışanı, ifadeye kendisi gitmiş olmasına rağmen savcı tarafından tutuklanması talebiyle İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, tutuklama tedbirini ölçülü bulmayarak talebi reddederken, adli kontrol kararı verdi. O.T. dört ay boyunca haftanın üç günü karakola giderek imza verecek.

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