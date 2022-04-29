Pegasus'tan "Kadir gecesinde rakılı fotoğraf" açıklaması: Gereken yapılacak

Pegasus Hava Yolları, bir grup çalışanın rakı içerken çekilen ve "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

Paylaşımın kişisel bir hesaptan yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullandıldı:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur.

Pegasus Hava Yolları olarak, ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."