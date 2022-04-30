İşten çıkarılan Pegasus çalışanın avukatı: Pegasus’tan “Ya istifa et ya biz seni işten çıkartacağız” diye aradılar!

Kişisel sosyal medya hesabından “Kadir Gecesi özel” ifadesiyle diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte rakı masasında çekildikleri fotoğrafı paylaşmasının ardından işten çıkarılan Pegasus Havayolları çalışanının avukatı konuştu. Avukat Kerem Donat, söz konusu hesabın dışarıya kapalı olduğuna işaret ederek, “Asıl burada bir suça maruz bırakılan, suç fiilinin isnat edileceği kişiler varsa onlar bu paylaşımları dışarıya sızdıranlardır” dedi. Donat, Pegasus yetkililerinin müvekkilini arayarak, “Ya istifa et, ya biz seni işten çıkartacağız” dediğini aktardı.

Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın içki masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada "Kadir Gecesi özel" ifadeleriyle paylaşan bir işçisini işten çıkardığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hadiseyle ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak "Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır" açıklaması yapıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Pegasus çalışanları hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin Pegasus çalışanın avukatı Kerem Donat, ilk kez Cumhuriyet’e konuştu. Donat, Yeni Akit Gazetesi’nin müvekkilinin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi hedef gösterdiğini söyledi. Donat ayrıca, Pegasus’un fotoğrafta bulunan 8 kişi içerisinden sadece fotoğrafı paylaşan müvekkili hakkında işten çıkarma işlemi yaptığını belirtti.

Valilikten koruma talep edecekler: Ciddi tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorlar

Avukat Donat, “Müvekkilimin ve diğer Pegasus çalışanlarının doğal koşullarda normal bir hukuk devletinde ifadesi alınır ve serbest bırakılır” dedi. Donat ardından, Pegasus çalışanı 8 kişinin sosyal medyada toplumun bir kesimi tarafından ciddi tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını açıkladı. Donat, konuyla ilgili valilikten koruma talebinde bulunacaklarını aktararak "Bu tehdit ve hakarette bulunan kişileri de tek tek saptıyoruz. Onlarla ilgili de şikâyette bulunacağız” diye konuştu. Donat, devamında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bir laik devlet olması sebebiyle ramazan diye bir tabir bizde açıkçası olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizi yaşam tarzımızı alakadar edecek, bununla ilgili baskı görmemize sebep olacak bir şey değil. Ama genel kanı neyse onu yaşıyoruz. Vay efendim Kadir Gecesi nasıl içersiniz? Bununla ilgili nasıl paylaşım yaparsınız, hatta paylaşım yaptınız nasıl dalga geçersiniz? Yani dini dogmalar sahiplerini bağlar. Yani inanmayanlar için bu herhangi bir yaptırıma dini olarak sebep gösterilemez. Ayrıca böyle bir suç varsa şayet bu bize göre suç değildir. Çünkü bu ülkede ifade hürriyeti diye bir şey söz konusudur. Bu ülkenin Anayasası'nın ilk üç maddesinin gerçekliği ortadadır. Anayasa’nın 24. maddesine göre din ve vicdan hürriyeti sadece dindarları değil, inanmayanları veya inansa bile buna göre yaşamayanları korur."

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