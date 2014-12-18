14 Aralık savcısı, Ekrem Dumanlı'ya neler sordu?

14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fuzuli Aydoğdu’ya 22 sayfalık ifade verdi. Savcı Fuzuli Aydoğdu ifade almaya başlamadan önce avukatları, Ekrem Dumanlı’nın hukuksuz olarak emniyette tutulduğunu ve gözaltı süresinin uzatıldığını söyleyerek itiraz ettiler.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Savcı Aydoğdu, Dumanlı’ya şu soruları yöneltti:

- Fethullah Gülen’le tanışıklığınız var mı? Hangi tarihten bu yana, ne kadar tanırsınız?

- Bu zamana kadar Fethullah Gülen adlı kişinin demeçlerini, kitaplarını ve bu kişi ile ilgili haberleri takip eder misiniz? 2009 yılında herkul.com isimli internet sitesinde yaptığı konuşmaları takip ettiniz mi? 2009 yılı Nisan ayındaki konuşmaların konusu ve içeriği nelerden oluşuyordu.

- Geride kalan sürede bizzat Fethullah Gülen tarafından ya da aracılar vasıtasıyla size verilen görev ya da talimatlar var mıdır?

- Mustafa Akın isimli kişiyi tanır mısınız?

- Vefat eden Mustafa Sungur isimli kişiyi tanır mısınız?

- Tahşiye ve rahlenin kelime anlamını biliyor musunuz?

- Tahşiye ve rahle adını 2009 yılından önce ve sonra herhangi bir yerde duyduğunuz mu? Tahşiye ve Rahle isimleriyle ilgili herhangi bir araştırmanız oldu mu? Tahşiye ve Rahle adının bir yayınevine ait olduğunu biliyor muydunuz?

- Tahşiye ve Rahle Yayınevlerinin yayınladığı kitaplardan bilginiz var mı?

- Fethullah Gülen 6 Nisan 2009’da herkul.org adlı internet sitesinde yaptığı irtica paranoyası adlı konuşmasında kimi, neyi kast ediyor. Konuşmayla tahşiye yayınevini ve nur cemaatinin bir kolu olan gruba bağlı kişileri hedef mi gösteriyor. Fethullah Gülen’in konuşmasında belirttiği karanlık karar kurullarında alınan kararlarla yapılan şeylerdir söyleminden kasıt hangi karanlık karar kuruludur?

- Fethullah Gülen’in Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV ile herhangi bir yasal bağı var mı? Bu kişinin konumu ve görevini açıklayınız.

- Genel Yayın Müdürlüğünü yaptığınız Zaman Gazetesi yayım politikası ve gazetede yayımlanacak haberler Fethullah Gülen’in söylemleri ve talimatlarına göre mi şekillenir?

- Fethullah Gülen’in yaptığı konuşmadan 2 gün sonra Zaman Gazetesi’nde “Terör örgütü üretenler yeni tezgah peşinde” başlıklı bir haberde Fethullah Gülen’in hedef gösterdiği Nur Cemaatinin bir kolu olan ve Said Nursi’nin Risalelerini yayınlayan Tahşiye Yayınevi’nin ve bu gruba mensup kişilerin terör örgütleri ile irtibatlı gibi gösterildiği ve ileride yapılması muhtemel soruşturmalara zemin hazırlayarak kamuoyunda algı yönetimi yapıldığı değerlendirilmiştir. Fethullah Gülen’in konuşmasının aynısının iki gün sonra Zaman gazetesi’nde yayınlanması sizce tesadüf mü? Terör örgütü yeni tezgah peşinde konulu haber yapmanızın sebebi nedir?