Dumanlı ve Karaca 'tutuklanma' talebiyle mahkemeye sevk edildi

14 Aralık Operasyonu'nda gözaltına alınan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi “tutuklanma”, 4 kişi ise “adli kontrol” talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Karaca'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde saat 15.00 sıralarında başlayan savcılık ifadesi yaklaşık 7 saat sürdü. Dumanlı’nın ise saat 16.30'da başlayan ifade alma süreci 6,5 saat sürdü. Böylece, gözaltındaki tüm şüphelilerin ifadesi alınmış oldu.

Adliye'ye sevk edildiler

Ekrem Dumanlı ve 2 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Eyüp Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ekrem Dumanlı, hastane girişinde iki elini havaya kaldırarak kendisini görüntüleyen kameralara, "Yezidlere boyun eğmek yok. Demokrasiden dönüş yok. Özgürlükten dönüş yok" dedi. Dumanlı çıkışta da "Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Karaca da hastane girişinde "Özgür basın susmaz" dedi.

Aralarında Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın da olduğu 3 şüpheli, çevik kuvvet midibüsüyle emniyetten adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na otopark girişinden alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin bulunduğu 6. kata çıkarıldı. Şüphelilerin, nöbetçi hakimlikçe sorgulamalarının yapıldı.

Polis ekipleri, nöbetçi hakimliğin bulunduğu bölümde geniş güvenlik önlemi aldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye

Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sev edildi. Savcı 4 kişiyi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

Ekizoğlu ve Altunbulak serbest

Şüphelilerden eski Siirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu ile polis memuru Mustafa Altunbulak, Cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 13 ilde 14 Aralık'ta başlatılan operasyonlar kapsamında 30 kişi yakalanmış, Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Elif Yılmaz, Ebru Şenvardar, Naci Çelik Berksoy, Hüseyin Gülerce, Makbule Çam Elamdağ, Ahmet Şahin, Ali Kara, Salih Asan, Engin Koç, Hikmet Tombulca, Samim Noyan ve Fahri Sarrafoğlu serbest bırakılmıştı.

Ekrem Dumanlı: Yezidlere boyun eğmeyeceğiz, demokrasiden dönüş yok

14 Aralık medya ve demokrasiye darbe operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı adli sağlık kontrolünden geçirildi. Dumanlı, hastane çıkışı demokrasi vurgusu yaparak, “Yezidlere boyun eğmeyeceğiz. Demokrasiden dönüş yok, özgürlükten dönüş yok.” ifadelerini kullandı.

Dört gün gözaltında kaldıktan sonra ifadesini alan savcı, aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 16 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adliyeye götürülmeden önce Eyüp Devlet Hastanesi'nde saat 06:30 sıralarında sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane girişi Dumanlı, “Yezidlere boyun eğmeyeceğiz. Demokrasiden özgürlüklerden dönüş yok.” ifadelerini kullandı. Bir buçuk dakika hastanede kalan Ekrem Dumanlı el sallayarak, çıkışta “Allah'a emanet olun. Vatan sağ olsun, ülke sağolsun.” dedi. Dumanlı'yı getiren polis otobüsünün ön koltuğunda oturduğu zaman basın mensuplarına el salladı. Ancak polis ekipleri Dumanlı'nın önünü keserek görüntü almasını engelledi. Ekrem Dumanlı saat 06:50 sıralarında Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Hidayet Karaca: Özgür Türkiye özgür basın susmaz

Ekrem Dumanlı'dan hastaneye getirilmesinden beş dakika sonra Samanyolu Medya Grup Başkanı Hidayet Karaca Eyüp Devlet Hastanesine getirildi.

Karaca, hastahane girişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Karaca, "Bir dizi filminden terör örgütü oluşturuluyor. Özgür Türkiye özgür basın susmaz." sözlerini söyledi. Yaklaşık beş dakikalık sağlık kontrolünden sonra Karaca, hastane çıkışı tekrar basın mensuplarına dönerek, "Medya Grup Başkanı eğer terörden tutuklanıyorsa daha ne deyeyim.Yeni Türkiye demokrasisinin geldiği nokta bu." diyerek el salladı. Karaca, saat 07:15 sıralarında adliyeye getirildi.