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'Bizlere söylenmiyor, ama anlıyoruz ki Karaca ve Dumanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi'

Karaca'nın avukatı: Dosya ellerinde patlamasına rağmen tutuklama isteniyor

18 Aralık 2014 08:32

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerin savcılık ifadesi tamamlandı. Ancak gözaltı süresinin dolmasına az bir süre kala aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Grup Başkanı Hidayet Karaca'nın bulunduğu kişiler hakkında savcının verdiği karar henüz avukatlara bildirilmedi.

İstanbul Emniyetinde yaşanan son durumu twitter hesabından sürekli takipçileriyle paylaşan Hidayet Karaca'nın avukatı Fikret Duran şu ifadeleri kullandı.

-Bizlere söylenmemesine rağmen anlıyoruz ki Sayın Karaca ve Dumanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Birazdan hastaneye götürülecekler.

-Hastaneden rapor alındıktan sonra adliyeye götürülecekler. Saat 09.00'da mahkeme sorgusunun başlayacağını düşünüyoruz.

-Sn Hidayet Karaca hakkında dosyada hiç bir delil yok. Dosya ellerinde patladı. Buna rağmen tutuklama istenmesi yargının bittiğinin resmidir.

-Sn Karaca 20 sayfa tutan ifadesinde savcıya hukuk dersi verdi, adeta manifesto sundu.

-Bazı siyasetçilerin sık sık "70 yaşında ama bir adam" dediği kişinin dosyada ne şikayeti var ne ifadesi var.

-Soruşturma dosyasi 2014 Ekim ayında açılmış fakat soruşturma ve gözaltına alınanlar Sabah G.nin 22.03.2014 tarihli haberinde aynen yazilmis. Bu haber gösteriyor ki önce medyada haber yapıp sonra sorusturma açıp operasyon yaptırıyorlar.

-Kim kime kumpas kuruyor gün gibi çok açık. Müvekkilimin söyleyeceği 1 cümleden korkanlar hastaneye götürürken bile köşe kapmaca oynuyor, kameraların çekmesini istemiyor.

 

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